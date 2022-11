Bürgerentscheid in Frankfurt : Deutliches Votum gegen Oberbürgermeister Feldmann

Peter Feldmann (SPD) ist abgewählt. Als erster Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt scheidet er an diesem Freitag aus dem Amt, nachdem ihm die Bürger das Vertrauen entzogen haben. Beim Bürgerentscheid am Sonntag stimmten 95,1 Prozent der Wähler für seine Abwahl. Nur 4,9 Prozent sprachen sich dafür aus, dass Feldmann weiter Oberbürgermeister bleibt. Knapp 202 000 Wähler stimmten mit „Ja“ und sorgten so dafür, dass die Hürde, wonach sich für eine Abwahl 30 Prozent der Wahlberechtigten aussprechen mussten, klar übersprungen wurde. Erforderlich wären lediglich 152 455 Ja-Stimmen gewesen. Die Wahlbeteiligung lag bei 41,9 Prozent und damit höher als bei beiden Wahlgängen der Oberbürgermeisterwahl 2018.

Um 19.40 Uhr trat Feldmann vor sein Dienstzimmer im Rathaus und erkannte seine Niederlage an: „Am Freitag bin ich kein Oberbürgermeister mehr.“ An diesem Tag befindet der Wahlausschuss über die Gültigkeit der Abstimmung. „Das Ergebnis ist nicht so wie gewünscht, aber so ist Demokratie“, sagte Feldmann weiter. Er danke den Menschen, die ihn in den vergangenen zehn Jahren getragen hätten. „Das Ziel einer sozialen Stadt ist noch nicht erreicht.“ An dieser Debatte werde er sich als „politisch denkender Mensch und einfacher Frankfurter“ weiter beteiligen.

Vertrauen der Bevölkerung endgültig verspielt

Mit „großer Erleichterung“ nahmen die Magistratsgruppensprecher der Frankfurter Römer-Koalition nach eigenen Worten die Abwahl des Oberbürgermeisters auf. „Wir sind sehr froh darüber, dass die Abwahl von Peter Feldmann gelungen ist und jetzt ein politischer Neustart an der Frankfurter Stadtspitze möglich ist“, teilten Stadtkämmerer Bastian Bergerhoff, Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (beide Die Grünen), Planungsdezernent Mike Josef (SPD), Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP) und Digitaldezernentin Eileen O’Sullivan (Volt) in einer gemeinsamen Erklärung mit. „Das klare Votum der Bürgerschaft zeigt, dass Peter Feldmann das Vertrauen sowohl der Stadtpolitik als auch der Bevölkerung endgültig verspielt hat. Unabhängig vom Ausgang des laufenden Strafverfahrens gegen ihn haben nun alle Frankfurter Klarheit.“ Sie hätten gezeigt, dass ihnen Frankfurt wichtig sei.

Der CDU-Parteivorsitzende Uwe Becker sagte, dies sei „ein glücklicher Tag für Frankfurt“. An den Wahlständen habe man gespürt, dass den Bürgern nicht egal sei, was aus ihrer Stadt werde. Nach den Worten von CDU-Fraktionschef Nils Kößler hätte Feldmann das „Trauerspiel“ selbst beenden müssen. „Der teure Weg über einen Bürgerentscheid wäre nicht nötig gewesen.“

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Yanki Pürsün sprach von einer „Riesenfreude“ über die Klarheit der Entscheidung. „Ich bin begeistert von den Wählern, die dieses Ergebnis herbeigeführt haben.“ Jetzt kehre wieder „die Normalität ein, die wir uns gewünscht haben“. Kämmerer Bergerhoff nannte das Ergebnis „spektakulär deutlich“. Es habe sich gelohnt, bei der Abwahlkampagne gemeinsam aufgetreten zu sein. Es sei nicht um die Politik in dieser Stadt gegangen, sondern immer nur um die Art der Amtsführung des Stadtoberhaupts. „Feldmann ist an sich selbst gescheitert.“ Hilime Arslaner, Grünen-Politikerin und Stadtverordnetenvorsteherin, sagte: „Die Urteilskraft der Frankfurter hat uns nicht enttäuscht.“ Sie selbst und das Stadtparlament hätten sich nie die Abwahl gewünscht. Doch man habe so vorgehen müssen, um den Weg frei zu machen für eine reibungslose Zusammenarbeit in der Stadtregierung und mit den Stadtverordneten. Feldmann habe ausreichend Zeit für einen Rücktritt gehabt. Nun sei der Weg frei für einen „integren und verlässlichen Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin“. Für Grünen-Fraktionschef Dimitrios Bakakis zeigt das Ergebnis: „Demokratie funktioniert.“

„Ungeschicktes Kommunikationsverhalten“

SPD-Parteichef Mike Josef bewertete das Ergebnis als klares Votum für einen Neuanfang. „Die Frankfurterinnen und Frankfurter haben den Ruf unserer Stadt wiederhergestellt.“ Die Frage nach der Zukunft des Stadtoberhaupts habe wie Blei über der Stadt gelegen, nun gelte es, die Stadt wieder zusammenzuführen. Ob er nun selbst für das Amt des Oberbürgermeisters kandidieren werde, wollte Josef am Sonntagabend nicht sagen: „Es liegen emotionale Wochen hinter uns. Das ist nicht der Tag, um über eine Kandidatur zu reden.“ Der Unterbezirksvorstand der SPD will am Donnerstagabend den Parteigremien einen Kandidaten vorschlagen.

Die beiden Fraktionsvorsitzenden der Linken, Dominike Pauli und Michael Müller, bewerteten das Ergebnis unterschiedlich. Pauli warf den Gegnern des Oberbürgermeisters vor, die immer gleichen Vorwürfe aufgebauscht und eine „Kampagne gegen linke Inhalte und Positionen“ gefahren zu haben. „Da sollte ein linker Oberbürgermeister bei günstiger Gelegenheit durch einen ersetzt werden, der der reicheren Stadtgesellschaft genehmer ist.“ Feldmann habe durch ein „ungeschicktes Kommunikationsverhalten in schwierigen Krisenmomenten“ mit zum Erfolg dieser Strategie beigetragen. Müller sagte, Feldmann habe durch eine Aneinanderreihung von Fehlern ermöglicht, dass das Quorum erreicht wurde. Sein Ende seit auch tragisch: „Er endet so, wie man es keinem wünscht.“ Die Linke werde bei der Oberbürgermeisterwahl mit einem eigenen Kandidaten antreten.