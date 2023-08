Aus einer Höhe von 140 Metern ergießt sich ein Funkenregen über das Frankfurter Bahnhofsviertel, im Wind wirbeln glühende Holzbohlen, die auf den Einsatzwagen der Feuerwagen zerbersten. Um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern, streicht der Strahl der Wasserkanonen über das Dach des benachbarten Polizeipräsidiums und andere angrenzende Gebäude. Wie eine Fackel steht der brennende Turm des Selmi-Hochhauses über der dunklen Stadt. Noch bis weit ins Umland ist der Feuerschein zu sehen, das Fernsehen unterbricht seine Sportsendung, Schaulustige machen sich auf den Weg nach Frankfurt, um das höllische Spektakel aus der Nähe zu erleben.

Die Feuerwehr ruft den Katastrophenalarm aus, mobilisiert alle zur Verfügung stehenden Kräfte, kilometerlang ziehen sich die Löschwasserschläuche durch die Straßen. Aber auf einen Einsatz in einem Hochhaus sind die Brandbekämpfer nicht vorbereitet. Ihr Wasserstrahl reicht kaum bis zur Hälfte des Turms, während sich die Flammen weiter oben ausbreiten. Das Feuer, das am Abend des 22. August 1973 in den oberen Geschossen des von Brettern ummantelten Rohbaus ausgebrochen war, dauert bis in den Morgen des Folgetags. „Frankfurt erlebt den größten und gefährlichsten Brand seit den Zeiten des Bombeninfernos“, resümieren die Berichterstatter der F.A.Z.