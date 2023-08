Spaziergänger in der Frankfurter Taunusanlage wundern sich, wo die Bronzefigur zu Ehren Heinrich Heines geblieben ist. Sie soll zurück an den alten Standort - der ihr 1933 genommen wurde.

Jüngling und Mädchen in Bronze: Das Denkmal für Heinrich Heine kommt an seinen ursprünglichen Platz in der Friedberger Anlage. Bild: Anna Mutter

Das Heine-Denkmal in der Taunusanlage ist verschwunden. Aufmerksame Spaziergänger haben sich schon gewundert und besorgt bei der Stadt nachgefragt, ob irgendwelche illegalen Metallsammler oder vielleicht sogar politisch verblendete Aktivisten die Figurengruppe mit einem sitzenden Mädchen und einem mit ausgebreiteten Armen schreitenden Jüngling nachts heimlich entfernt haben. Oder hatte vielleicht die Stadt ihre Hand im Spiel? War man im Kulturdezernat womöglich der Ansicht, das vom Bildhauer Georg Kolbe geschaffene Denkmal sei zu konventionell und entspreche nicht mehr dem Zeitgeschmack?

Tatsächlich hat die Stadt die Bronze­figuren vor Kurzem entfernen lassen, sie wurden in ein Depot verbracht. Natürlich nicht aus ästhetischen Gründen – vielmehr soll das Heine-Denkmal umgesetzt werden: auf den Platz vor dem Bunker an der Friedberger Anlage. Dieser zwischen 1942 und 1943 errichtete Hochbunker steht auf dem Areal der früheren Synagoge der orthodoxen Israelitischen Religionsgesellschaft, die im Zusammenhang mit der Pogromnacht vom 9. November 1938 von nationalsozialistischen Brandstiftern zerstört wurde.

Auf dem Kopf stehend im Städelkeller gefunden

In der Nähe dieses jüdischen Gotteshauses war das Heine-Denkmal 1913 in der Friedberger Anlage aufgestellt worden, als erstes Denkmal zu Ehren des Dichters in Deutschland. Jetzt soll es dorthin zurückversetzt werden. Auf den Weg gebracht hat dieses Vorhaben die Initiative 9. November, die in den vergangenen Jahrzehnten den Bunker zu einer Gedenkstätte umwandeln konnte.

Schon kurz nach Hitlers Machtübernahme waren die beiden Denkmalfiguren im April 1933 gewaltsam von ihrem Steinsockel gestürzt worden, worauf das Werk vorübergehend ins Völkerkundemuseum kam. Schließlich machte das Stadtbauamt den Vorschlag, das Heine-Denkmal ohne Bezug zu Heine im Garten des Städels aufzustellen. So ist es denn auch geschehen: Die Frankfurter konnten dort das Werk, das jetzt „Frühlingslied von Kolbe“ hieß, einige Jahre lang weiter bewundern. Die Bombardierungen Frankfurts während des Krieges überstand das Denkmal im Depot. Man fand es im ausgebombten Städelkeller inmitten von Trümmern auf dem Kopf stehend.

Wie ist es überhaupt zum Heine-Denkmal gekommen? Die Initiative ging um 1908 von einigen kulturellen Vereinigungen wie dem Freien Deutschen Hochstift oder der Künstlergesellschaft „Schlaraffia“ aus. Die Initiatoren, unter anderem der Theaterintendant Emil Claar und der Städeldirektor Georg Swarzenski, bildeten ein Denkmalkomitee, der Magistrat sagte seine Unterstützung zu. Auf einen repräsentativen Heine-Kopf wurde verzichtet, der Dichter selbst kommt nur als bronzenes Relief im Sockel vor. Mit dem Jüngling und dem Mädchen versuchte Kolb den Rhythmus von Heines Lyrik zur Geltung zu bringen.

Doch die Heine-Freunde stießen auf aggressiven Widerstand antisemitischer Gruppen. Bald kursierte ein Flugblatt, in dem es hieß: „Bürger Frankfurts! Jüdischer Größenwahn will deutsch-christliches Empfinden in den Staub zwingen.“ Der Jude Heine galt monarchiebegeisterten Patrioten als Feind, weil er sich oft und gerne über Preußen, die Hohenzollern und das Kaisertum lustig gemacht hatte. „Für diesen jüdischen Beschmutzer unseres Volkstums – keinen Fingerbreit deutscher Erde“, wetterten die Antisemiten. Den Einwand von Theaterdirektor Claar, man wolle den Dichter Heine und nicht den politischen Satiriker ehren, wiesen sie zurück. Der Streit über das Heine-Denkmal hielt bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten an.

Keine guten Erfahrungen mit Frankfurt

Ob Heine überhaupt ein solches Denkmal gutgeheißen hätte, und das auch noch in Frankfurt, ist eine andere Frage. Als Mitte des 19. Jahrhunderts in der Mainmetropole über die Errichtung eines Goethe-Denkmals diskutiert wurde, schrieb der Dichter schnippisch: „Ihr Handelsherren! Behaltet euer Geld. Ein Denkmal hat sich Goethe selbst gesetzt. In Windeln war er einst euch nah: Doch jetzt trennt euch von Goethe eine Welt.“ Womöglich hätte er für ein Heine-Denkmal ähnlich spitze Worte gefunden. Doch er war ja damals längst tot und konnte sich nicht mehr wehren.

Mit Frankfurt hatte Heine ohnehin nicht die besten Erfahrungen gemacht. Dreimal weilte er zu Besuchen in der Stadt: 1815 besuchte er mit seinem Vater die Messe und lästerte über das Rathaus Römer, „wo die deutschen Kaiser gekauft wurden“. Immerhin lernte er damals den Schriftsteller Ludwig Börne kennen und schätzen. Das zweite Mal sah ihn Frankfurt als kurzzeitigen Lehrling bei einem Bankier, wo er es „höchstens drei Wochen“ aushielt. Bei seinem dritten Frankfurt-Besuch machte er hier halt, um Börne zu besuchen. Danach beschränkte sich seine Frankfurt-Verbindung auf einen Briefwechsel mit Börne.

Mehr zum Thema 1/

Nach dem Ende des Nationalsozialismus erinnerte sich Frankfurt des umstrittenen Denkmals. Die Stadtverwaltung ließ es in der Taunusanlage auf Höhe der Niddastraße aufstellen, wo es mitten in der Stadt ein fast verstecktes Dasein fristete. Nun kehrt es zurück an seinen früheren Platz an der Friedberger Anlage. Dort gehört es nach Meinung der Initiative 9. November hin.