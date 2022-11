Hauptbahnhof Frankfurt : Das unbekannte Fahrradparkhaus

Wer sein Rad am Frankfurter Hauptbahnhof abstellt, um einen Zug zu nehmen, hat oft ein ungutes Gefühl. Sichere Abstellmöglichkeiten sind rar. Dabei gibt es ein Fahrradparkhaus. Die Stadt will dieses nun besser bewerben.

Münster hat am Bahnhof eine große Garage für 3300 Räder, in Karlsruhe gibt es mehr als 1000 Stellplätze für radelnde Bahnpendler, in Mainz sind es am Bahnhof 700, auch Fulda hat 250 Bike+Ride-Plätze. Dagegen müssen Radfahrer am Frankfurter Hauptbahnhof, dem mit täglich fast einer halben Million Reisenden zweitgrößten der Republik, derzeit lange nach einem Stellplatz suchen. Dort haben die seit zwei Jahren laufenden Bauarbeiten zur Sanierung der B-Ebene das Rad endgültig auf das Abstellgleis gebracht.

Bei der Deutschen Bahn heißt es, dass erst mit der Erneuerung des Bahnhofsvorplatzes an Bike+Ride-Abstellplätze für private Räder gedacht sei. Eine solche „Langfristlösung“ habe in Kooperation mit der Stadt „hohe Priorität“, sagt eine Bahnsprecherin. Als „Interimslösung“ hat die DB Bügel für rund 40 Räder an der Mannheimer Straße am südlichen Ausgang des Bahnhofs montiert. Doch davon wissen nur Ortskundige. Es fehlt jegliche Ausschilderung vor oder im Bahnhof.

„Die Situation ist seit Jahren trostlos“, sagt Bertram Giebeler, verkehrspolitischer Sprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Frankfurt. Die Lage sei „unbefriedigend“ und wegen der Bauarbeiten am Bahnhof zugleich kompliziert, meint auch Stefan Lüdecke, der im Mobilitätsdezernat der Stadt für den Radverkehr zuständig ist.

Das Chaos geht weiter

Das Baustellenchaos wird dort auch nach Sanierung der B-Ebene, die bis Ende 2024 dauern soll, weitergehen. Dann wird die Haupthalle des Bahnhofs umgebaut, die einen Durchbruch zur B-Ebene erhalten soll. In diesem Verlauf soll nach der ursprünglichen Planung bis 2028 eigentlich auch der Vorplatz neu gestaltet werden. Ob das klappt, darf bezweifelt werden. Denn der Vorplatz wird regelmäßig auch als Materiallager für die Einrichtung der Baustellen benötigt, wie man auch bei der Stadt weiß. Im nächsten Jahrzehnt könnte dann der geplante Tunnel für den Fernbahnverkehr anstehen. Es kann also mit der „Langfristlösung“ noch lange dauern, wie man auch bei der Stadt weiß. Das Verkehrsdezernat hat sich daher wieder auf das Fahrradparkhaus an der Mannheimer Straße besonnen, das 2016 im Erdgeschoss eines Autoparkhauses eröffnet wurde. Dieses soll attraktiver gestaltet werden, sagt Lüdecke.

Das mit viel Vorschusslorbeeren gestartete Parkhaus mit seinen 420 Stellplätzen gilt als Flop. Es wird von Radfahrern wenig benutzt, da es abseits liegt. Die Entfernung zu den Gleisen ist groß, eine kleine Reparaturwerkstatt hat mangels Nachfrage schon längst wieder geschlossen.

Mit einem Bündel von Maßnahmen soll das Parkhaus nun im kommenden Jahr neu belebt werden, kündigte Lüdecke an. Es soll sichtbar – ähnlich wie Autoparkhäuser – ausgeschildert werden. Auch eine eigene Fahrradspur, die zum Parkhaus hinführt, sei eine Überlegung, sagt Lüdecke. Wegen der Schienen auf der Straße und des Kopfsteinpflasters sowie der vielen dort verkehrenden Busse schreckt die Mannheimer Straße Radfahrer von vorneherein ab.

Zugleich soll das dort an einer dunklen Ecke gelegene Fahrradparkhaus sicherer gemacht werden. Der Zugang zu den Rädern ist dort lediglich über ein Drehkreuz geregelt. Gedacht ist nach den Worten Lüdeckes außerdem an günstige Preismodelle – derzeit kostet das Abstellen dort einen Euro je Tag. Auch die kleine Werkstatt soll wieder eröffnet werden. Das Fahrradparkhaus gehört zur stadteigenen Parkhaus-Betriebsgesellschaft, mit der gerade Gespräche laufen.

Für Mobilitätsdezernent Stefan Majer (Die Grünen) bietet die geplante Reaktivierung der Fahrradgarage eine zweite Chance. Der Grünen-Politiker hatte 2016 das Parkhaus eröffnet. Der damals von ihm beschworene Beginn für eine „vernetzte Mobilität“ am Hauptbahnhof hat sich jedoch nicht erfüllt. Majer, der 2017 Gesundheitsdezernent wurde, ist seit September vergangenen Jahres nun auch wieder für den Verkehr der Stadt zuständig.