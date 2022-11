Weihnachtsmarkt in Birmingham : Kulturelle Anpassung auf Frankfurterisch

Ist denn schon Weihnachten? In Birmingham jedenfalls wirkt es schon so, auch wenn aus den Boxen „Sweet Caroline“ dröhnt und Dutzende junge Menschen zum seit jüngsten Fußballerfolgen der englischen Frauen und Männer zu einer Art Zweit-Nationalhymne avancierte Lied mitgrölen. So aber hört sich nun mal Weihnachtsvorfreude in Birmingham an: Etwas bunter und definitiv lauter als auf dem Römerberg stimmen sich die Engländer bei „Birmingham’s Frankfurt Christmas Market“ auf die Adventszeit ein. Und das alles schon gut drei Wochen früher als in Deutschland üblich. Und vor allem auf Frankfurterisch.

Oder zumindest so, wie es die Engländer für Frankfurterisch halten und es ihnen verkauft wird. Das Frankfurter Würstchen beispielsweise wird derzeit gar nicht, wie es in Deutschland durch den Schutz der Herkunfsbezeichnung noch immer verpflichtend ist, in einer Metzgerei aus dem Rhein-Main-Gebiet hergestellt. „Durch den Brexit ist alles viel komplizierter geworden, was die EInfuhr angeht“, sagt Betreiberin Astrid Raadschelbers. „Wir arbeiten deshalb mit einem Metzger zusammen, der bereits nach England exportiert und deshalb mit den Formalien zurechtkommt.“

Weltoffene Frankfurter akzeptieren Jalapenos und Zwiebeln

Das Würstchen werde aber natürlich nach korrektem Rezept hergestellt. Da Frankfurter Würstchen außerhalb Deutschlands eine ungeschützte Gattungsbezeichnung sind, dürfen sie in Birmingham als echte Frankfurter auftreten. Und sie tun das in der Weltoffenheit, die sich die Stadt so gerne auf die Fahnen schreibt. Die „Frankfurter“ lässt es sogar zu, dass der gemeine „Brummie“, wie die Birminghamer im Volksmund genannt werden, Senf und Ketchup darauf träufeln lässt, Oliven, Jalapenos und Zwiebeln dazu gibt und diese Mixtur schließlich wie einen Hotdog im weichen, hellen Brötchen verspeist. „Wir müssen unsere Gepflogenheiten natürlich etwas an den englischen Geschmack anpassen“, sagt Raadschelbers, die vor zwei Jahrzehnten mit einem Brezelstand angefangen hat und von Jahr zu Jahr größer eingestiegen ist. „Aber trotzdem ist es auch für die Engländer noch ein Frankfurter Würstchen.“

In Birmingham wird kulturelle Anpassung statt kulturelle Aneignung betrieben. So gehen auch Berliner bunt verziert als „Black Forest“-Variante ins Rennen um die Gunst der Käufer, während der klassische „Kreppel“ mit Puderzucker und Marmeladenfüllung kaum Abnehmer findet. Wie bei der Musikbegleitung und dem Glitzerschmuck geht es eben auch bei den Speisen etwas bunter und greller zu als in Deutschland. Bier läuft hier zudem dem Glühwein den Rang ab. Selbstbewusst werden aber beispielsweise alle Speisen und Getränke von der Rostbratwurst, über den Glühwein bis zu Bratkartoffeln ausschließlich mit für Engländer doch sehr gewöhnungsbedürftigen Begriffen angepriesen.

Seit 1997 organisiert die Tourismus und Congress Frankfurt (TCF) in der englischen Partnerstadt alljährlich den Weihnachtsmarkt. Was damals als einmalige Partnerschaftsaktion des Stadtmarketings mit einem kleinen Markt und 15 Ständen gedacht war, hat sich zum Exportschlager entwickelt. Schon zwei Jahre später war das Angebot verdreifacht, Weihnachtsmärkte in andere Städten des Vereinigten Königreichs wie Manchester, Leeds oder Edinburgh folgten. „Ich habe gemerkt, dass die Engländer sich nach so einem Angebot gesehnt haben“, sagt Kurt Stroscher, der sich im September vom Posten des Veranstaltungsleiters der TCF in den Ruhestand verabschiedet hat, aber als Pensionär noch auf Minijob-Basis das wichtigste Verbindungsglied zwischen der TCF und seinem „Baby“ auf der Insel ist. „Sie sind gerne im Freien zusammen und trinken dabei Bier. Das haben wir ermöglicht.“

Tatsächlich ist in England Alkohol unter freiem Himmel eigentlich weitgehend verboten. Nur zu Festivitäten und meist in ausgewiesenen Bereichen wird es ausnahmsweise erlaubt. Der Christmas Market in Birmingham wird für die sieben Wochen bis Weihnachten zu einer solchen „alcoholic zone“ erklärt. Der Weihnachtsmarkt ist das größte derartige Event im Großraum rund um die einwohnerreichste englische Stadt nach London. „Das hat hier schon ein bisschen den Stellenwert wie das Oktoberfest in München“, sagt Raadschelbers. Es gibt Bustouren aus ganz England zum Markt, insgesamt lockt er in den sieben Wochen rund fünf Millionen Besucher an und somit doppelt so viele wie in den viereinhalb Frankfurter Wochen.