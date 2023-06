Aktualisiert am

Der BMX-Fahrer Chris Böhm ist Influencer, hat zwei Millionen Follower auf TikTok, Teenager himmeln ihn an. Am Wochenende tritt er bei der Fahrradmesse Eurobike auf.

Ahmed und Berat, 13 und zwölf Jahre alt, sind ganz aufgekratzt. Mit ihren Smartphones filmen sie den Mann, der im Einkaufszentrum Skyline Plaza auf dem BMX-Rad seine Runden dreht und spek­takuläre Tricks zeigt. „Klar kennen wir den, das ist Chris Böhm, der Typ von Tiktok“, bestätigen sie. Der Zufall hat die beiden Jungs in die Shoppingmall gebracht, vom Auftritt des Sport-Influencers hatten sie vorher nichts gehört. Nun sind sie glücklich, dass sie hier gelandet sind. „Das ist cool, das ist das erste Mal, dass ich ei­nen Tiktoker in echt sehe“, sagt Berat.

Chris Böhm zählt zu der Art Mensch, für die das Attribut „hyperaktiv“ noch ei­ne Untertreibung ist. Er spricht ohne Punkt und Komma, während er sein BMX-Rad durch das Einkaufszentrum schiebt und sich dabei mit dem Handy filmt. Die Fläche im Erdgeschoss, an der er auftritt, wurde mit Gurtpfosten abgesperrt. Böhm gießt Cola auf den Boden, verteilt sie mit einem Wischlappen unter dem Fuß. „Das hilft, damit man nicht ausrutscht“, sagt der Neununddreißigjährige, der in Bitterfeld in Sachsen-Anhalt aufgewachsen ist.