In Frankfurt : Strafverfolgung wird immer wieder ausgebremst

Die Taunusstraße im Frankfurter Bahnhofsviertel gehört nicht erst seit gestern zu den größten Brennpunkten der Stadt. Die „Dealer-Meile“, wie die Straße auch genannt wird, ist ein raues Pflaster. An die tausend Straftaten registriert die Polizei an der Ecke zur Elbestraße jedes Jahr. Darunter zahlreiche Gewaltdelikte, die innerhalb des Milieus ausgetragen werden, aber manchmal auch gegen Unbeteiligte gerichtet sind. Im Februar 2016 sitzt deshalb der damalige Polizeipräsident Gerhard Bereswill im Sicherheitsausschuss der Stadtverordnetenversammlung und bittet darum, an der Ecke von Taunus- und Elbestraße eine Kameraanlage installieren zu lassen – neben drei weiteren Standorten, die die Polizei als „Brennpunkte“ definiert. Doch bis heute hängen die Kameras nicht. Obwohl sie längst beschlossen sind.

Es gibt kaum ein sicherheitspolitisches Projekt, das über so viele Jahre diskutiert wurde wie die Frage, wo in Hessens größter Stadt neue Kameraanlagen errichtet werden sollen, um an Brennpunkten gezielter die Kriminalität zu bekämpfen. Dabei wäre es so einfach: Es gibt nun einmal Viertel in der Stadt, in denen sich die Straftaten häufen und wo die Polizei zu dem Schluss kommt, man brauche außer einer stärkeren Polizeipräsenz auch die Möglichkeit einer Videoaufzeichnung, um die Taten beweiskräftig zu dokumentieren und somit strafrechtlich besser verfolgen zu können.