Im Foyer des Hochhauses an der Wiesenhüttenstraße im Bahnhofsviertel ist noch der Schriftzug „Union Investment“ angebracht. An die Vergangenheit des Gebäudes als Sitz eines Finanzdienstleisters erinnert aber nur noch wenig. Am ehesten der große Tresorraum im Keller, der durch dicke Wände und massive Stahltüren gesichert ist. Im Krimi fällt in solchen Räumen gerne mal unerwartet die Tür zu, und der Ermittler ist eingesperrt. Der Gedanke an einen Film ist gar nicht so abwegig, denn in der ehemaligen Cafeteria im Erdgeschoss hängt tatsächlich ein Drehplan. Im vergangenen Jahr drehte der Hessische Rundfunk in dem leer stehenden Hochhaus mehrere Szenen eines „Tatorts“ mit dem Ermittler Felix Murot. Die Folge „Murot und das Paradies“ nach einem Drehbuch des Oscar-Preisträgers Florian Gallenberger wird voraussichtlich am 22. Oktober ausgestrahlt.

Günter Murr Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Es werden nicht die letzten Aufnahmen aus dem 1977 errichteten Hochhaus mit 21 Stockwerken sein. Zwar ist der 93-Meter-Turm – einst der erste große Bauauftrag des 2017 verstorbenen Architekten und Stadtplaners Albert Speer junior – offensichtlich in die Jahre gekommen und nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Aber er könne sicher noch „100 Jahre stehen“, sagt Paul Gehling, Leiter der Projektentwicklung beim Eigentümer Groß & Partner, der die Immobilie erhalten und nach Plänen von Mäckler Architekten umbauen möchte. „Beton wird ja mit der Zeit immer härter.“