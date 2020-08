Aktualisiert am

Abermals Zusammenstoß zweier Bahnen in Frankfurt

Fechenheim : Abermals Zusammenstoß zweier Bahnen in Frankfurt

Die Straßenbahnen der Linien 11 und 12 stehen nach einem Zusammenstoß auf der Hanauer Landstraße im Frankfurter Stadtteil Fechenheim. Bild: Frank Rumpenhorst

Erst am Samstagabend erfasste eine U-Bahn an der Frankfurter Stadtgrenze einen Bus. Nur wenige Tage später kollidieren in Fechenheim zwei Straßenbahnen. Verletzt wird niemand.