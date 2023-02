In einem Restaurant an der Frankfurter Fressgass ist ein Mann am Mittwoch angeschossen worden. Die Hintergründe sind unklar, von dem Täter fehlt jede Spur.

Ein Unbekannter hat in einem Restaurant in der Frankfurter Innenstadt einen Mann niedergeschossen. Nach Angaben der Polizei war der Geschädigte gegen 22 Uhr in einem Restaurant in der Kalbächer Gasse, als ein unbekannter Mann auf ihn schoss. Der 54 Jahre alte Mann erlitt eine Schusswunde am Bein und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Angreifer flüchtete unerkannt aus dem Lokal und weiter in Richtung Alte Oper. Polizisten sperrten den Tatort um die sogenannte Fressgass, also die Große Bockenheimer Straße, weiträumig ab.

Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen circa 175 bis 180 cm großen, etwa 25 bis 35 Jahre alten, dunkelhäutigen Mann gehandelt haben. Er sei zudem dunkel gekleidet gewesen. Die Beamten fanden in der Nähe des Restaurants die Pistole, mit der mutmaßlich geschossen wurde.

Die Motivlage ist noch völlig unklar. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf des Geschehens dauern an, die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt in der Sache aufgrund des Verdachts des versuchten Totschlags.