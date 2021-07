Uni-Campus in Frankfurt : 20 Tonnen Bücher verbrannt

Am Uni-Campus Bockenheim sind am Freitagabend 20 Tonnen gebrauchte Bücher zerstört worden. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Am Uni-Campus Bockenheim in Frankfurt haben am Freitagabend rund 20 Tonnen gebrauchter Bücher gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr entstand das Feuer in dem Hof zwischen den zum Teil ehemaligen Gebäuden der Goethe Universität. Dort werden regelmäßig privat Second-Hand-Bücher verkauft.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, loderten die Flammen bis zu zehn Meter hoch und bedeckte eine Fläche von rund 50 Quadratmetern. Unzählige Pappkisten mit gebrauchten Büchern und Holzteile, auf denen die Bücher gestapelt waren, waren in Brand geraten.

Unter Atemschutz gelang es den Einsatzkräfte, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Da aber Wasser und Löschschaum nicht tief genug in die lodernden Flammen eindringen konnten, kam ein Teleskoplader zum Einsatz. Mit dessen Schaufel zog die Feuerwehr den schwelenden Papierberg nach und nach auseinander, damit sich die Flammen nicht weiter ausbreiten konnten. Verletzt wurde niemand.

Der Sachschaden wird wegen der großen Menge an Büchern auf rund 20.000 Euro geschätzt. Außerdem wurde eine Gebäudewand durch das Feuer beschädigt. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache und mögliche Hintergründe.

In den vergangenen Monaten hatte es am Campus Bockenheim und auch am Campus Westend laut Polizei ähnliche Brände gegeben. So war Mitte Mai dieses Jahres am Eingang des Uni-Campus Westend ein Bücherzelt abgebrannt. Das Zelt stand bereits in Vollbrand, als die Polizei vor Ort eingetroffen war. Die Polizei ging damals von einer vorsätzlichen Inbrandsetzung aus.