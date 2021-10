Frankfurt : 19 Kinder bei Unfall mit Bus verletzt

Aktualisiert am

Bei einem Unfall mit einem Bus sind am Freitagmittag in Frankfurt mehr als 20 Menschen verletzt worden, darunter 19 Kinder. Der Bus war auf einen LKW aufgefahren.

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Bus und einem Lastwagen sind am Freitagmittag im Frankfurter Stadtteil Bergen mehr als 20 Personen verletzt worden, darunter 19 der 34 im Bus beförderten Kinder. Der Busfahrer wurde schwer verletzt, er war eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall an der B521, an der Ortsumgehung des Stadtteils Bergen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der Bus aus noch ungeklärter Ursache auf einen Lastwagen aufgefahren. Dieser schob sich daraufhin auf zwei Autos, die sich vor ihm befanden. Die 19 verletzten Kinder wurden am Unfallort medizinisch betreut. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei bisher keine Angaben machen. Die Unfallstelle wurde großräumig abgesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.