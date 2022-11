Frankfurt : Schüler stirbt nach Unfall mit Straßenbahn

Ein 13 Jahre alter Junge ist am Mittwochmorgen in Frankfurt von einer Straßenbahn angefahren und tödlich verletzt worden. Er sei noch am Unfallort gestorben, teilte die Polizei mit.

Schrecklicher Unfall auf der Mainzer Landstraße in Frankfurt-Nied. Am Mittwochmorgen ist ein 13 Jahre alter Schüler von einer Straßenbahn angefahren und tödlich verletzt worden. Er sei noch am Unfallort gestorben, teilte die Polizei mit. Nach ersten Ermittlungen war er in Richtung der Straßenbahnhaltestelle gelaufen und hatte bei einer Fußgängerampel die Gleise überqueren wollen. Dabei wurde er von der Straßenbahn erfasst und geriet unter den Zug. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.

Der Unfall hat sich nach Angaben der Polizei gegen 07:40 Uhr im Bereich der Straßenbahnhaltestelle "Birminghamstraße" ereignet. Demnach war der Dreizehnjährige zu Fuß in Richtung der Straßenbahnhaltestelle unterwegs, als er im Bereich einer Fußgängerampel beim Überqueren der Gleise von einer stadteinwärts fahrenden Straßenbahn erfasst wurde. Der Fahrer der Bahn konnte die Bahn nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen. Der 13-Jährige geriet unter die Bahn und wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an. Zur Klärung der genauen Umstände wurde ein Gutachter beauftragt. Die Mainzer Landstraße war für die Dauer der Maßnahmen voll gesperrt, es kam zu Fahrplanabweichungen.