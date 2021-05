Aktualisiert am

Prozess in Frankfurt : Die Überraschungen des Franco A.

Gesprächig: Franco A. vor dem Gerichtsgebäude in Frankfurt Bild: Laila Sieber

Jeder Tag im Prozess gegen Franco A. hat bisher etwas Unerwartetes beschert. Zum Auftakt war es der Auftritt der Verteidiger, dann die ausführlichen Erzählungen A.s über seine Zeit als „Flüchtling“ – und an diesem Freitag ist es die Tatsache, dass der suspendierte Oberleutnant plötzlich doch über seinen Lebenslauf reden will. Nicht nur kurz, sondern über Stunden hinweg, inklusive Fragen. Sogar zwei Fragen der Bundesanwaltschaft beantwortet er dank eines Kniffs des Vorsitzenden Richters, der sich die Fragen der Strafverfolger einfach zu eigen macht und damit die Verteidigungsstrategie durchkreuzt, die Bundesanwaltschaft zu ignorieren.

Anna-Sophia Lang Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.

Und der Angeklagte hält noch eine zweite Überraschung bereit: Er räumt erstmals dezidiert ein, eine Pistole, Munition und 51 Sprengkörper besessen und die Munition in seinem Keller gelagert zu haben. Es habe sich dabei um „Manövermunition“ gehandelt, die nicht tödlich sei, sondern verpuffe. Zum Rest des angeklagten Waffenbesitzes sagt A. nichts, will auch Fragen zur Herkunft des Materials nicht beantworten.