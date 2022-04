Richter zu Franco A. : „Alles, was hier passiert, ist Ihr Schicksal“

Im Prozess gegen Franco A. geht es zwischen dem Angeklagten und dem Vorsitzenden Richter abermals hoch her. Der Richter will wissen, woher die NS-Devotionalien stammen. Doch der Angeklagte gibt keine klaren Antworten.

Der terrorverdächtige Oberleutnant der Bundeswehr Franco A. hat auch am Freitag nicht erklärt, warum er bei seiner vorläufigen Festnahme an einer S-Bahnstation in Offenbach Mitte Februar eine Plastiktüte voll NS-Devotionalien dabei hatte. Zwar hatte sein Verteidiger angekündigt, dass es dazu eine Stellungnahme geben könnte. Doch in der Verhandlung vor dem Oberlandesgericht Frankfurt, wo sich der Offizier seit Mai 2021 wegen des Vorwurfs der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat verantworten muss, gab es keine. Jedenfalls keine, die mit der Verteidigung vorbesprochen und strukturiert war.

Zufällig begann der Angeklagte in Reaktion auf eine ganz andere Sache plötzlich über die NS-Devotionalien zu sprechen. Die hatte er dabei, als er von einem Besuch aus Straßburg zurückkam. Der Militärische Abschirmdienst (MAD), der A. überwachte, hatte ihn mit der Tüte aus der Wohnung eines Kameraden kommen sehen. A. sagte am Freitag, die Gegenstände stammten aus einem Nachlass „älterer Verwandter“, die nicht mehr lebten. Ein Angehöriger habe ihm die Sachen übergeben. Wer die Personen genau sind, von wo die Gegenstände stammen, wie sie konkret in A.s Besitz kamen und weshalb sie in Straßburg waren, wollte er trotz mehrfacher, intensiver Nachfragen nicht sagen.

A. beantwortete auch nicht die Frage, warum er die Gegenstände ausgerechnet gegen Ende des Prozesses, in dem es schließlich auch darum geht, ob er aus einer völkisch-nationalistischen und antisemitischen Gesinnung heraus handelte, nach Offenbach holte. Schon am vorangegangenen Verhandlungstag hatte der Vorsitzende Richter versucht, darauf eine Antwort zu bekommen, allerdings ohne Erfolg. Am Freitag versuchte er es abermals mit Nachdruck und in aller Deutlichkeit. Franco A. jedoch verstrickte sich wie so oft in ausschweifenden Erklärungen, die mehr Fragen aufwarfen als dass sie Antworten gaben.

„Hektisches Geschwurbel“

„Mir ging es nicht um die Orden“, sagte er, sondern um „urpersönliche“ Aufzeichnungen, die er seit fünf Jahren nicht mehr gesehen habe. Bei den Orden habe er gar nicht gewusst, worum es sich handle. Es sei vielleicht nicht logisch, dass er die NS-Devotionalien auch mitgenommen habe, aber es beweise nichts. Die Bücher, die darunter waren – unter anderem „Des Führers Kampf in Belgien“ – habe er nie gelesen, genau wie er das in seinem Keller in Offenbach gefundene „Mein Kampf“ nie gelesen habe, „nur einmal aufgemacht“. All das seien nur Indizien. Er habe schließlich keinen Nazi-Schrein gehabt.

Als der Vorsitzende Richter daraufhin abermals nach der Herkunft der Gegenstände fragte, sagte A., er wolle das Andenken seiner Angehörigen nicht beschmutzen. „Dann gehen Sie das Risiko ein, dass wir Ihnen nicht glauben“, entgegnete der Richter. Der Staatsschutzsenat vermutet, dass A. auch Waffen an unbekanntem Ort gebunkert hat. A. hat eingeräumt, sie besessen zu haben, verrät aber nicht, was er damit gemacht hat. „Immer wenn es konkret wird, wird es bei Ihnen unkonkret“, sagte der Richter zum Angeklagten in dem Versuch, ihn dazu zu bewegen, endlich reinen Tisch zu machen. „Alles, was hier passiert, ist Ihr Schicksal.“

Als A. daraufhin, obwohl die Sitzung schon unterbrochen war, plötzlich von einem Dachboden sprach, dann aber doch wieder nicht, reichte es dem Vorsitzenden endgültig. A. solle mit dem „hektischen Geschwurbel“ aufhören und sich endlich mit seinen Verteidigern zusammensetzen, um eine strukturierte Einlassung vorzubereiten. „Vielleicht tun Sie sich damit etwas Gutes.“