Forschung in Frankfurt : So sehen Übergewichtige ihr Leben

Dicke Menschen arbeiten oft hart an ihrem Körper, versuchen immer wieder aufs Neue, durch Sport oder Diäten abzunehmen – was dem Vorurteil widerspricht, Übergewichtige seien faul und träge. Diese Erkenntnis hat die Pädagogikprofessorin Lotte Rose aus Berichten gewonnen, die Studenten der Frankfurt University of Applied Sciences in den Jahren 2013 bis 2017 verfasst haben.

Sascha Zoske Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Die angehenden Sozialarbeiter hatten 124 Personen mit aktuell oder ehemals hohem Körpergewicht frei über ihr Leben erzählen lassen und darüber Texte in der Art journalistischer Porträts verfasst. 92 der Befragten waren Frauen, 32 Männer.

Eigene Entscheidung zum Abnehmen

Nur in einem Viertel der Berichte ist das Körpergewicht überhaupt ein Thema - was auch daran lag, dass die Studenten ihre Gesprächspartner nicht systematisch dazu befragten. Teilnehmer, die sich über das Dicksein äußerten, sprachen oft über wiederholte Versuche, schlanker zu werden. Fast alle gaben an, es sei ihre eigene Entscheidung gewesen, abnehmen zu wollen.

Frauen, die ihr Gewicht verringern konnten, hatten das Gefühl, dadurch eine bessere Partnerin oder Mutter geworden zu sein. Übergewichtige Mütter nahmen ihr Dicksein oft als Problem war, das es ihnen erschwerde, gut für ihre Kinder zu sorgen. Dicke Frauen zeigten sich dankbar, wenn sie in einer erfüllten Beziehung lebten. Nach ihrem Eindruck war es ihnen nicht wegen, sondern trotz ihres Körpers gelungen, einen Partner zu finden.