Zielmolekül entdeckt : Neuer Therapie-Ansatz gegen Darmkrebs

Aktualisiert am

An Darmkrebs sterben jährlich 25.000 Menschen in Deutschland. Eine Entdeckung von Frankfurter Forschern könnte einen Ansatzpunkt für neue Therapien liefern.

Überlebensgroß: Darstellung von Darmkrebs in einem begehbaren Modell des menschlichen Darms Bild: dpa

Forscher des Frankfurter Uniklinikums haben ein mögliches Zielmolekül für neue Therapien gegen Darmkrebs entdeckt: Es handelt sich um das Enzym Transglutaminase 2. Dieses Protein steuert die Funktion eines Tumorsuppressors namens p53, der eine entscheidende Rolle beim Überleben von Krebszellen spielt.

Sascha Zoske Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Wie das Team um Patrizia Malkomes und Michael Rieger herausfand, ist in Darmtumorzellen die Aktivität der Transglutaminase 2 erhöht. Wenn das Enzym an p53 bindet, wird dieses Steuerprotein deaktiviert. Dadurch werden die Krebszellen resistenter gegen Chemotherapeutika und andere äußere Einflüsse, die normalerweise zum Zelltod führen würden, wie Rieger erläutert. Schon vorher seien Mechanismen bekannt gewesen, mit denen Tumorzellen p53 ausschalten können; nun kenne man mit dem Transglutaminase-Weg einen weiteren.

„Enzym in Darmkrebszellen gezielt ausschalten“

Nach Worten von Malkomes soll nun zum einen versucht werden, Transglutaminase 2 als neuen Biomarker zu etablieren, der zeigt, wie weit eine Darmkrebserkrankung fortgeschritten ist. Außerdem werde nach Möglichkeiten gesucht, das Enzym durch Medikamente gezielt in Krebszellen auszuschalten. „Dies könnte eine hoffnungsvolle Strategie für eine schnelle Anwendung bei Patientinnen und Patienten sein.“ An Darmkrebs sterben in Deutschland jährlich mehr als 25.000 Menschen.