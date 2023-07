Wohl wegen Mücke an Bord : Mitarbeiter am Frankfurter Flughafen mit Malaria infiziert

Am Frankfurter Flughafen hat sich ein Mitarbeiter mit Malaria infiziert. Wie eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Fraport bestätigte, hat das Gesundheitsamt einen Fall der seltenen „Airport-Malaria“ gemeldet. Die Person wurde also von einer infizierten Mücke gestochen, die im Flugzeug oder Gepäck aus einer Malariaregion nach Deutschland gekommen war. Wo genau der Kranke gearbeitet hat, wurde nicht mitgeteilt.

Malaria ist nur über einen Mückenstich übertragbar. Nach Angaben der Sprecherin muss die Infektion zwischen Ende Juni und Anfang Juli passiert sein, da die Krankheit eine Inkubationszeit von sieben Tagen bis zu sechs Wochen hat. Die infizierte Mücke könne inzwischen nicht mehr am Leben sein; es sei aber möglich, dass sie weitere Menschen gestochen habe. Der medizinische Dienst am Flughafen stehe in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt. Beschäftigte würden informiert, damit sie bei Fieber und ähnlichen Symptomen ihren Arzt auch ohne Aufenthalt in den Tropen auf die Möglichkeit hinwiesen, dass es sich um Malaria handeln könne.