Frankfurter Flughafen : Im Zwei-Minuten-Takt zum neuen Terminal

Corona-Pandemie und Ukrainekrieg sind der Grund dafür, dass die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen nicht so hoch sind, wie sie sein könnten. Doch vor allem die Nachholeffekte haben das Aufkommen im Sommer schon wieder größer werden lassen, als es Flughafenbetreiber Fraport und die Airlines kurz zuvor noch zu hoffen gewagt hatten. Es spricht daher viel dafür, dass die Kapazität des dritten Terminals, dessen Eröffnung krisenbedingt auf 2026 verschoben wurde, dann auch tatsächlich gebraucht wird.

Jochen Remmert Flughafenredakteur und Korrespondent Rhein-Main-Süd. Folgen Ich folge

In jedem Fall funktioniert der Betrieb des neuen Terminals nur dann wie geplant, wenn es über ein schnelles und leistungsfähiges Transportsystem mit dem Fern- und Regionalbahnhof sowie den Terminals im Norden verbunden ist. An dieser Stelle kommt die neue ­Sky-Line-Bahn ins Spiel, deren ersten Zug am Donnerstag Fraport-Vorstandschef Stefan Schulte gemeinsam mit Al­brecht Neumann, Chef der Schienenfahrzeugsparte bei Siemens Mobility, und Johann Bögl, Gesellschafter des Bauunternehmens Max Bögl, vorgestellt hat.

Zwölf der zweiteiligen Züge sollen vor allem mit der Bahn zum Flughafen kommende Passagiere über eine 5,6 Kilometer lange Strecke innerhalb von acht Minuten zu Terminal 3 bringen, besonders für Umsteiger ein wichtiges Kriterium. Eine schnelle Taktung von zwei Minuten soll es im Vollbetrieb ermöglichen, in der Stunde 4000 Personen zu befördern. Die autonom fahrenden Züge erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern in der Stunde. Siemens greift dabei auf eine bereits in Paris und Bangkok erprobte Technik zurück.

Von den an Deutschlands größtem Flughafen vorbeiführenden Autobahnen aus ist die teils auf 14 Meter hohen Stahlbetonträgern verlegte Trasse der ­Sky-Line-Bahn gut sichtbar. Das neue Beförderungssystem ist nicht etwa ein verzichtbares Extra des Flughafenausbauprojektes. Vielmehr ist damit eine in der Planfeststellung enthaltene Bedingung für die Genehmigung erfüllt worden. Das neue Terminal ist ansonsten nur mit dem Auto über die A 5 zu erreichen. Fraport hat zwar im Terminal 3 auch die baulichen Voraussetzungen für einen S-Bahn-Anschluss schaffen lassen, die Flughafenmanager rechnen aber zumindest in nächster Zeit nicht damit, dass ein solcher Anschluss tatsächlich geschaffen wird. Eigentlich halten sie ihn auch nicht für erforderlich, weil mit der Sky-Line-Bahn die geforderte direkte und leistungsfähige Anbindung an den Schienenverkehr geschaffen sei, heißt es bei Fraport.

Für Reisende, die im Bus oder mit dem eigenen Auto zum Terminal 3 kommen, wird gerade der Anschluss Zeppelinheim der A 5 erweitert. Anfang 2023 soll dieser Ausbau fertiggestellt sein. Dazu passt, dass direkt am neuen Terminal ein Parkhaus mit mehr als 8000 Stellplätzen entsteht. Mit den vorerst geplanten drei Flugsteigen inklusive Pier G im Teilausbau wird das dritte Frankfurter Terminal eine Kapazität von 19 Millionen Passagieren haben. Flugsteig G kann verlängert werden, was die Kapazität auf 21 Millionen Passagiere steigern würde. Wenn dann noch der vierte Gebäudefinger im Westen gebaut wird, kann Terminal 3 rund 25 Millionen Passagiere im Jahr bewältigen.

Vorausgesetzt, der Luftverkehr erreicht das Vorkrisenniveau wieder, würde das die dann dringend nötige Entlastung der beiden Terminals im Norden bringen, wo im Rekordjahr 2019 mehr als 70 Millionen Fluggäste gezählt wurden. Damit lag Frankfurt bereits über der zuvor mit 68 Millionen Passagieren angegebenen Grenze für einen reibungslosen Flughafenbetrieb.