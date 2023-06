Der illegale Zuzug hält an. Unterbringung und Integration werden schwierig. So kann es nicht weitergehen, sagen zum Beispiel die Landräte Michael Cyriax (CDU), Jan Weckler (CDU) und Thorsten Stolz (SPD) im F.A.Z.-Gespräch.

Schon im Spätherbst hatten sich mehrere hessische Landkreise mit sogenannten Brandbriefen an den Bund und das Land Hessen gewandt. Der Main-Kinzig-Kreis machte den Anfang, aus der Wetterau traf kurz danach ein Schreiben von Landrat und Bürgermeistern in Berlin und Wiesbaden ein. Ihre Botschaft: Die Kapazitäten zur Unterbringung der Flüchtlingen geraten in absehbarer Zeit an ihre Grenzen, zumal potentielle Vermieter kaum noch bereit seien, ihre Immobilien für Schutzsuchende zur Verfügung zu stellen. Seitdem hat sich die Lage verschärft. Der Main-Kinzig-Kreis hat eine Normenkontrollklage gegen das Land wegen der als ungerecht empfundenen Verteilung von Flüchtlingen eingereicht. Der Wetteraukreis kann nicht länger sicherstellen, den Zuzug auch fortan in eigenen Gemeinschaftsunterkünften abpuffern zu können. Er weist deshalb von Juli an Flüchtlinge direkt den Kommunen zu. Auch der Main-Taunus-Kreis kämpft mit der hohen Flüchtlingszahl.

Keine Integration mehr möglich

Bisher mussten im Main-Taunus-Kreis noch keine Flüchtlinge in Turnhallen oder Zelten untergebracht werden. Doch entspannt ist die Situation deshalb noch lange nicht. Etwa 9000 Flüchtlinge leben derzeit im Main-Taunus-Kreis, 2300 davon sind Kinder und Jugendliche, und die wollen unterrichtet sein oder eine Kita besuchen. Dazu kommt der Mangel an bezahlbarem Wohnraum, denn wer einen anerkannten Asylantrag hat, will nicht mehr beengt in angemieteten Hotels leben, sondern braucht eine Perspektive. Die möchte der Kreis auch gerne bieten, er kommt aber nicht mehr hinterher. Die Kapazitäten des flächenmäßig kleinsten und am zweitdichtesten besiedelten Landkreis Deutschlands sind endlich.

Im Januar dieses Jahres verfasste Landrat Michael Cyriax (CDU) einen Brandbrief an die Adresse von Bundeskanzler Olaf Scholz und den hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein. „Steuern und begrenzen Sie den Zustrom an Flüchtlingen aktiv!“, heißt es darin, und weiter, „damit wir unsere Ressourcen für die einsetzen können, die wirklich unserer Hilfe bedürfen! Diesen Menschen mit großer Kraft und hohem Einsatz zu helfen, entspricht unserem Selbstverständnis und unserem Wertekompass.“ Es ist nicht das erste Mal, das er sich von der Landes- und Bundespolitik alleingelassen fühlt. Im Jahr 2015 rief Cyriax erstmals seit 1945 den Katastrophenfall aus. Das klingt brachial, gab dem Kreis aber vor allem weitere Handlungsbefugnisse, um etwa Unterkünfte zuzuweisen.

„Heute sind wir anders vorbereitet“, sagt Cyriax. Und dennoch: Der Kreis stoße an Grenzen, sagt er jetzt. Und möchte das nicht so verstanden wissen, „dass wir unser Herz verschließen und nicht mehr helfen wollen.“ Cyriax meint es ernst mit der Integration, aber vielen Menschen und auch der Bundesregierung sei oft nicht klar, was es dafür wirklich brauche. Deutschunterricht zum Beispiel. Aber vor den habe die Bürokratie hohe Hürden gesetzt, etwa die Qualifikation der Sprachlehrer und die Zertifizierung der Räume, in denen der Unterricht stattfindet. Rund 1000 Schulkinder befinden sich momentan in Intensivklassen. „Wenn das so weitergeht, ist Integration ein hehres Ziel, kann aber nicht mehr erreicht werden.“