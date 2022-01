Büromarkt nach Corona : Flex-Office statt Homeoffice

Als im November bekannt wurde, dass die Deutsche Bank zwei Bürogebäude in Eschborn und im Frankfurter Stadtteil Sossenheim aufgibt, weil die Mitarbeiter künftig mehr im Homeoffice arbeiten werden, war die Überraschung groß. Viele fragten sich, ob der Fall eine Kettenreaktion auslösen würde: Andere Unternehmen könnten dem Beispiel folgen und sich von Büroflächen trennen, weil wegen der zunehmenden Heimarbeit nicht mehr so viele Arbeitsplätze vorgehalten werden müssen. Sind das also die Folgen der Pandemie für die Arbeitswelt?

Drei Monate später haben sich die Wogen geglättet. Die Makler werten den Fall inzwischen als Ausnahme. Riza Demirci, der die Frankfurter Niederlassung des Maklerhauses BNP Paribas Real Estate leitet, weist auf die Besonderheiten hin: Das Technik-Zentrum der Deutschen Bank in Eschborn, das inzwischen an den Projektentwickler OFB verkauft wurde und einem Neubau weichen soll, sei in die Jahre gekommen. „Das war ein altes Haus.“ Außerdem habe die Deutsche Bank dafür ihre Mietfläche in Frankfurt jüngst vergrößert.

Weniger Flächen für Deutsch-Banker

Allerdings nicht im selben Umfang. Wie der Eigentümer DIC mitteilt, hat die Deutsche Bank in der Büroimmobilie IBC in der City-West den bestehenden Mietvertrag über rund 32.000 Quadratmeter verlängert und 7700 Quadratmeter hinzu gemietet. Allerdings hatte allein das Technik-Zentrum in Eschborn rund 60.000 Quadratmeter. Unter dem Strich verkleinert sich das Finanzinstitut also deutlich. Die Büros im IBC will die Deutsche Bank modern gestalten. Diese Vermietung sei ein besonderes Zeichen für das Büro der Zukunft, meint Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC. „Die Deutsche Bank bekennt sich hier klar zum Office als Arbeitsort und definiert das Büro als Fläche für ein kreatives Miteinander.“ Auch Nestlé wird sich durch seinen Umzug aus der Bürostadt Niederrad in den Neubau namens Kreisler am Baseler Platz verkleinern. Die Makler können allerdings keinen allgemeinen Trend zu einer Verringerung der Büroflächen erkennen.

Wie berichtet, hat sich der Frankfurter Immobilienmarkt im vergangenen Jahr schon wieder spürbar von dem pandemiebedingten Rückgang im Jahr 2020 erholt: Mit rund 450.000 Quadratmetern liegt das Vermietungsergebnis im Jahr 2021 nur noch rund zehn Prozent unter dem langjährigen Niveau. Viele Unternehmen seien noch vorsichtig, meint Carsten Ape vom Maklerhaus CBRE. Er rechnet damit, dass die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Büromarkt erst in zwei Jahren deutlich zu erkennen sein werden. „Man tastet sich heran. Aber es gibt keine Tendenz, die Hälfte der Mitarbeiter dauerhaft nach Hause zu schicken.“ In der Regel werde der Arbeitsplatz im Büro auch dann vorgehalten, wenn ein Mitarbeiter teilweise von zu Hause aus arbeite. Außerdem drängten viele Mitarbeiter nach schlechten Erfahrungen mit der Heimarbeit auch wieder zurück ins Büro. In vielen Gesprächen mit Unternehmen hat Ape eine Grundstimmung wahrgenommen: „Das Homeoffice wird nicht proaktiv betrieben, um Bürokosten zu sparen. Man bietet es an, weil man es muss – auch wegen des Fachkräftemangels.“

Angst vor Homeoffice-Chaos weg

„Die Nachfrage nimmt zu und wird sich wieder normalisieren“, sagt Demirci. Viele Unternehmen, die sich 2020 noch mit Entscheidungen zurückhielten, hätten sich inzwischen mit der Situation arrangiert und blickten positiv in die Zukunft. „Die Angst vor dem Chaos ist verschwunden.“ Die Arbeitgeber hätten erste Erfahrungen mit Homeoffice und Flex-Office – also der flexiblen Arbeitsweise im Büro und daheim – gesammelt. „Die Büros werden weiterhin die Basis und der Ort der Begegnung sein“, sagt der Makler. Allerdings werde die Arbeitswelt nach Corona nicht mehr so sein wie zuvor. Hätten vor der Pandemie nur ein Viertel der Unternehmen ihren Mitarbeitern Homeoffice ermöglicht, müssten sich nun alle damit beschäftigen. „Flexibles Arbeiten ist nicht mehr wegzudenken.“ Zeitweise würden die Mitarbeiter auch von zu Hause aus arbeiten, aber ihren Arbeitsplatz im Büro wollten sie dennoch nicht aufgeben.

„Der Flächenbedarf bleibt unter dem Strich gleich“, prognostiziert Demirci. Hinzu komme, dass durch die Pandemie die Abstände in den Büros vergrößert werden müssten. Man werde die Mitarbeiter nicht mehr so eng in die Großraumbüros setzen können wie zuvor. Angesichts dieser Entwicklung fürchtet der Makler kein Überangebot an Büroflächen. Neue Gebäude wie der Central Business Tower und der Büroturm im Hochhausprojekt Four sollten sich füllen: „Das ist im gesunden Bereich. Der Markt wird nicht überrollt mit spekulativen Projekten.“