Film über Ruth Westheimer : Sex-Talk mit Frankfurter Zungenschlag

Oft wird geschrieben, dass Ruth Westheimer mit deutschem Akzent spreche. Das ist ungenau. Sie spricht mit Frankfurter Akzent. Es ist, als ob der weiche südhessische Zungenschlag, die Art, wie etwa das Wort „better“ aus ihrem Mund klingt, im Englischen noch deutlicher hervortritt als im Deutschen. Wer es hören und dabei rund 100 höchst amüsante, lehrreiche und ergreifende Kino-Minuten verbringen will, kann das jetzt tun. In dieser Woche ist der Dokumentarfilm „Fragen Sie Dr. Ruth“ angelaufen.

Regisseur Ryan White erzählt in teils animierten Rückblenden, vor allem aber in Fernsehmitschnitten aus den achtziger und neunziger Jahren sowie in etlichen Interviews die Lebensgeschichte einer Frau, die als Kind jüdisch-orthodoxer Eltern in Frankfurt aufwuchs, als Zehnjährige vor den Nazis in die Schweiz flüchtete, nach Palästina ging und in einer zionistischen Untergrundorganisation zur Scharfschützin ausgebildet wurde, durch eine Bombe fast die Beine verlor, an der Sorbonne studierte, schließlich in die Vereinigten Staaten emigrierte und dort im schon reiferen Alter als „Dr. Ruth“, „Dr. Sex“ oder „Grandma Freud“ zu einer Instanz der Sexualaufklärung wurde.

Karriere begann im Radio

Zu Beginn des Films probiert die offenbar nicht nur erotisch, sondern auch technisch aufgeschlossene Zweiundneunzigjährige die Künstliche Intelligenz Alexa aus, indem sie nach sich selbst fragt. Alexa referiert brav: „Eine in Deutschland geborene jüdische Immigrantin, die zur festen Größe im Late-Night-TV und Popikone als Sextherapeutin, Medienpersönlichkeit und Autorin wurde.“ Alexa darf im Haushalt bleiben.

Überfordert wäre Alexa wohl mit der Frage, wie es zu Westheimers erstaunlicher Karriere kam, die 1980 mit der viertelstündigen Radiosendung „Sexually Speaking“ begann. Einen Erklärungsansatz liefert die Protagonistin im Film selbst: Womöglich habe es etwas damit zu tun, dass sie weder groß noch hübsch sei. So viel steht fest: Groß ist sie nicht. Kaum zu glauben, wie viel Energie und Witz in einen 1,45-Meter-Körper passen.

Ohne Umschweife zur Sache kommen

Vielleicht war es die Kombination aus liebevoller Direktheit, Erscheinung und Alter, die dazu führte, dass sich die Anrufer mit teils lange verschwiegenen Fragen und Problemen öffnen konnten. Eine kleine Rolle mag auch ihr Akzent gespielt haben, der in den Ohren von Amerikanern dann doch vor allem deutsch und somit nach Sigmund Freud klingt. Der unverwechselbare Tonfall verlieh ihr im Zusammenspiel mit den fachlichen Qualifikationen und dem Doktortitel eine vertrauenserweckende Autorität, die sich im Radio und Fernsehen vorzüglich vermittelte.

Nie zuvor wurde im prüden Amerika so frei über Sex und schon gar nicht über weiblichen Sex gesprochen wie in den Sendungen mit „Dr. Ruth“. „Vagina, Klitoris – sagen Sie es“, fordert sie den Gesprächspartner in einer Talkshow auf. Ohne Umschweife zur Sache kommt sie auch 2008 bei einem Besuch in ihrer Heimatstadt Frankfurt, als sie auf der Buchmesse ihr damals neues Werk „Silver Sex“ vorstellt. Älteren rät sie, nicht abends Sex zu haben, sondern in der Frühe, denn da sei der Testosteron-Spiegel hoch. „Aufstehen, auf die Toilette gehen, kleines Frühstück, Telefon abhängen, zurück ins Bett.“