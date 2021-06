Aktualisiert am

Festnahme in Frankfurt : Mann mit Messer auf der Zeil

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der mit einem Messer auf der Einkaufsstraße Zeil herumgelaufen war. Zeugen befürchteten eine ähnliche Tat wie in Würzburg und reagierten schnell. Die Hintergründe sind in diesem Fall aber noch völlig unklar.

Beliebte Einkaufsstraße: die Zeil in Frankfurt (Archivfoto) Bild: Lucas Bäuml

Ein 23 Jahre alter Mann, der sich am Dienstagmittag mit einem Messer auf der Zeil aufgehalten hat, hat einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Wie ein Sprecher mitteilte, hatten Zeugen den Verdächtigen bemerkt und sofort den Notruf alarmiert. Auch in den sozialen Medien wurde der Vorfall thematisiert. Unter anderem wurde spekuliert, es handele sich um einen Amoklauf. Das bestätigt die Polizei nicht. Tatsächlich sind die Hintergründe der Tat noch unklar. Laut Zeugenaussagen hatte sich der Verdächtige mit dem Messer vor zwei Personen gestellt, die mutmaßlich der Obdachlosenszene angehören, und diese angeschrien. Sie verließen unmittelbar ihren Platz und zogen weiter. Der Verdächtige wurde kurz darauf in der Nähe der Hauptwache von der Polizei gestellt. Er hatte insgesamt drei Messer dabei. Die Beamten nahmen ihn zur Feststellung seiner Personalien mit auf das Revier.

Nach Tat von Würzburg sensibilisiert

Katharina Iskandar Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.

Dem Vernehmen nach handelt es sich um einen Deutschen mit festem Wohnsitz, der schon polizeibekannt ist. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt. Warum er sich mit einem Messer auf der Zeil aufhielt, wird derzeit ermittelt, wie der Polizeisprecher mitteilte. Über Hinweise auf ein extremistisches Motiv oder eine psychische Erkrankung könne man noch keine Angaben machen. Wie der Sprecher weiter mitteilte, hätten sich die Zeugen sehr aufmerksam verhalten. Offenbar seien viele nach der Tat in Würzburg entsprechend sensibilisiert.