Festnahme vor 50 Jahren : Showdown zwischen Staat und RAF

Am 1. Juni 1972 wurden die Terroristen Andreas Baader, Holger Meins und Jan-Carl Raspe verhaftet. Die spektakuläre Aktion in einem Wohnviertel am Dornbusch in Frankfurt beendete die „Mai-Offensive“ der Roten Armee Fraktion.

Holger Meins' Festnahme am 01.06.1972 in Frankfurt. Bild: Ullstein

Es war ein Feuergefecht wie in einem Wild-West-Film. Vermutlich mehr als 300 Schuss seien an jenem Morgen abgegeben worden, sagte später ein Polizist. Irgendeiner habe angefangen und dann hätten einfach alle mitgeschossen. Und tatsächlich war das, was sich an Fronleichnam vor 50 Jahren in einem Wohngebiet nahe dem Frankfurter Hauptfriedhof abspielte, eine Art Showdown. Ein Showdown zwischen dem Staat und der Terrororganisation Rote Armee Fraktion (RAF). In den Wochen zuvor war die Republik von einer bis dato nicht gekannten linksextremistischen Anschlagsserie erschüttert worden. Sie endete, als die Polizei an jenem Morgen drei der Anführer der ersten RAF-Generation – Andreas Baader, Holger Meins und Jan-Carl Raspe – festnahm. Eine Zäsur in der Geschichte der RAF und der Bundesrepublik Deutschland.

Wenige Tage vor dem 1. Juni 1972 hatte sich ein Mann bei der Polizei gemeldet. Im Haus Hofeckweg 2-4 seien ihm junge Leute aufgefallen, die Gasflaschen herumtrügen und „schwere Wagen“ führen. Eine vermeintliche Allerwelts-Beobachtung, die allerdings in eine Zeit fällt, in der sich die Republik im Zustand höchster Alarmierung befindet. Auch in Frankfurt sind überall die Fahndungsplakate mit den Köpfen der „Baader-Meinhof-Bande“ zu sehen. Nicht nur am Stadtbad Mitte, in Postämtern und Bürgerhäusern, sondern auch beim Friseur, beim Optiker und beim Schreibwarenhändler um die Ecke. Ganz oben auf den Plakaten stehen die Fotos von Baader, Meins und Raspe, daneben die von Ulrike Meinhof und Gudrun Ensslin.