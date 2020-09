Awo-Affäre in Frankfurt : Feldmann und der Weg zum „ersten gläsernen Oberbürgermeister“

Peter Feldmann will verlorenes Vertrauen zurück gewinnen. Der Frankfurter Oberbürgermeister gesteht in der Awo-Affäre Fehler ein – sieht sich aber entlastet. Auch seine Ehefrau äußert sich erstmals. Eine E-Mail wirft unterdessen weitere Fragen auf.

Der im Zuge der Awo-Affäre unter Druck geratene Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hat am Donnerstag angekündigt „Deutschlands erster gläserner Oberbürgermeister“ werden zu wollen. Künftig wolle er seine Einkünfte offenlegen, um das Vertrauen der Bürger zu erhalten. Seine Steuererklärung soll aber Freitag im Internet auf der Seite des Oberbürgermeister einsehbar sein.

Martin Ochmann Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Das Frankfurter Stadtoberhaupt gab seiner Sorge Ausdruck, dass laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa jeder zweite Deutsche seinem Bürgermeister nicht vertraue. Dem will Feldmann mit einer Transparenzoffensive entgegenwirken. „Ohne Transparenz kein Vertrauen - das schadet der Demokratie“, sagte er.

Feldmann gab abermals an, dass er sich in der Awo-Affäre durch die Aussagen der Staatsanwaltschaft und des Awo-Bundesverbands entlastet sieht. „Ich weiß, dass ich nicht alles richtig gemacht habe. Mein langes Schweigen hat verunsichert“, sagte er. „Ich will, dass die Menschen das Gefühl haben, dass ihre Stadt in guter Hand ist.“

E-Mail wirft Fragen auf

Feldmann ist in der Awo-Affäre aber weiter unter Druck. Ein Vorwurf gegen ihn und die Arbeiterwohlfahrt, nämlich dass seine Stelle als Belegungsmanager bei der Johanna-Kirchner-Stiftung nur geschaffen wurde, um ihm Freiraum für seinen Wahlkampf zu verschaffen, bekommt nun durch eine E-Mail neue Brisanz, die der F.A.Z. vorliegt.

Feldmann schrieb diese E-Mail im Januar 2010 an Jürgen Richter, damals Stiftungsvorsitzender und Geschäftsführer des Frankfurter Awo-Kreisverbands. In der Mail schreibt Feldmann: „Du findest im Anhang einen Entwurf für eine Stellenbeschreibung für meinen neuen Arbeitsbereich zu Deiner Verwendung.“ Feldmann, der bis Ende 2009 Leiter eines Awo-Altenhilfezentrums in Darmstadt war, hatte diese Stelle, deren Beschreibung er dann im Januar 2010 an Richter schickte, zu diesem Zeitpunkt allerdings schon inne.