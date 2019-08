Seenotrettung : Kein sicherer Hafen

Wenn sich der Koalitionsausschuss heute im Römer trifft, wird ein altes Thema neu auf der Tagesordnung stehen. Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) höchstpersönlich hat abermals die Frage aufgeworfen, ob Frankfurt zu einem „sicheren Hafen“ für Flüchtlinge werden soll, die auf dem Mittelmeer aus Seenot gerettet werden. Die Stadt würde sich damit der Forderung der „Seebrücke FFM“ anschließen. Die Nichtregierungsorganisation verlangt sichere Fluchtwege, eine Entkriminalisierung der Seenotrettung und „ein kommunales Aufnahmeprogramm für die aus Seenot Geretteten durch das Land Hessen“. Im vergangenen Sommer war ein solcher Vorstoß der Links-Fraktion mit den Stimmen der Römerkoalition aus CDU, SPD und Grünen abgelehnt worden. Sozialdemokraten und Grüne hatten zwar Sympathien für die Linken-Initiative erkennen lassen, eine Einigung in der Koalition scheiterte damals aber am Widerstand der Union.

Ralf Euler Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung, verantwortlich für den Rhein-Main-Teil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z. Tobias Rösmann Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Als das Thema im Herbst abermals von der Links-Fraktion aufgebracht wurde, schrieb die Koalition einen eigenen Antrag. Darin bedauerte sie „die menschliche Katastrophe im Mittelmeer“, bezeichnete die eigene Betreuung und Integration von Flüchtlingen als vorbildlich und versprach, sich dafür einzusetzen, dass Menschen in Seenot gerettet sowie „in Europa Hilfe erhalten und innerhalb der Europäischen Union nach geltendem Recht an die Mitgliedsstaaten weiterverteilt werden“. Der Antrag war vor allem der Versuch der CDU, den Druck zu mindern, den die beiden Koalitionspartner ausübten. Aber er gab auch SPD und Grünen die Chance, den eigenen Anhängern zu zeigen, dass sie das Thema ernst nahmen. Praktische Folgen hatte er nicht. Das scheint allerdings nichts Besonderes zu sein. Mittlerweile haben sich 86 Städte in Deutschland mit den Forderungen der „Seebrücke“ solidarisch erklärt, in sehr unterschiedlichem Umfang allerdings.