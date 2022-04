Premium-Tequila : Das Beste, was eine Agave werden kann

Bei uns in der Heide haben wir das Zeug früher mit Salz und Zitrone getrunken. Den Handrücken mit einer Zitronenecke anfeuchten, Salz drauf, ablecken, Tequila runterstürzen und zum Schluss in die Zitrone beißen. Ein ebenso zweifelhaftes wie wirkungsvolles Vergnügen, das in seiner verheerenden Wirkung nur von den ebenfalls sehr beliebten Sambuca-Baileys-Shots übertroffen wurde. Später in Hamburg haben wir dann auch die Version mit Zimt und Orange und dem braunen Tequila kennengelernt, die ganz Harten lutschten sich damals auch Kaffeepulver statt Zimt vom Handrücken – wir erinnern uns mit Schaudern.

Peter Badenhop Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung.

Wirklich fürchten gelernt haben wir den Agavenschnaps dann während des Studiums in London: Dort wurde er als Tequila-Slammer unter das Partyvolk gebracht. Man braucht dazu ein richtig stabiles Shotglas, eines, wie es in alten Western immer wieder bis zum Rand mit billigem Whiskey gefüllt wird. Ein solches dickwandiges Schnapsglas wird für den Slammer je zur Hälfte mit Tequila und Ginger Ale oder Sprite gefüllt, aber nicht ganz bis zum Rand. Dann wird das Glas mit einer Hand abgedeckt und von der anderen mit Wucht auf den Tisch oder die Theke geschlagen.

In einer ganz anderen Liga

Der schäumende Inhalt wird sofort runtergekippt. Die Wirkung ist beeindruckend und kann durch die Verwendung von Sekt oder Prosecco anstelle von Limonade noch erheblich gesteigert werden. Nichts für zarte Gemüter – oder Mägen. Womit wir bei Jim Breuer wären. Der Mann ist eine Art Heavy-Metal-Stand-up-Comedian und hat schon vor 20 Jahren einen großartigen Sketch mit dem Titel „Party in the Stomach“ (zu finden auf Spotify und Youtube) über Tequila und sein fieses Potential gemacht, jede Feier am Ende gründlich zu ruinieren.