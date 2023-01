Fechenheimer Wald : Frankfurter Polizei tauscht sich mit Lützerath aus

Die Frankfurter Polizei hat am Mittwoch ihre Pläne bekannt gegeben, wie sie die anstehende Räumung des Fechenheimer Walds realisieren will. Mit der Sperrung der Sicherheitszone durch Hessenforst sei die Rechtslage vorhanden, den besetzten Teil des Waldstückes räumen zu lassen, teilte Polizeipräsident Stefan Müller mit. Allerdings verdeutlichte er, dass es ausdrücklich nicht das Ziel sei, dies schnellstmöglich zu tun. „Die Sicherheit aller, die sich derzeit im Wald befinden, geht vor“, sagte er.

Müller wies darauf hin, dass Besetzer in den vergangenen Monaten „Veränderungen am Boden und in der Höhe“ vorgenommen hätten, die dazu führten, dass man ein solches Areal nicht innerhalb kürzester Zeit räumen könne, sondern nur Schritt für Schritt. „Wir müssen jede Veränderung, jedes Seil, das wir vorfinden, jeden Baumstamm, jede Plattform in den Bäumen genau begutachten, wie die Konstruktionen miteinander verbunden sind.“ Das sei zeitaufwändig, aber zwingend notwendig, um zu gewährleisten, dass am Ende kein Polizist und auch kein Besetzer gefährdet werde.

Austausch mit Lützerath

Müller steht nach eigenen Angaben in Kontakt mit der Polizei in Lützerath in Nordrhein-Westfalen, wo die Räumung des dortigen, weitaus größeren Areals unter massiven gewaltsamen Protesten begonnen hat. Solche Ausschreitungen erwarte er für Frankfurt nicht, sagte er. Aber dennoch tausche man sich untereinander selbstverständlich aus. Müller betonte weiter, die Polizei sei „eine neutrale Instanz“. „Natürlich bin auch ich daran interessiert, dass es diesen Planeten noch lange weiter geben wird“, so Müller. Aber die Polizei habe eine Aufgabe zu erfüllen. Dazu gehöre es, „einen Ausgleich von Grundrechtsträgern herbeizuführen“, dazu zähle die Autobahn GmbH ebenso wie die Besetzer und auch die vielen Pendler, die sich eine Entlastung des Verkehrs in diesem Teil der Stadt wünschten.

Für die Dauer des Einsatzes, der sich über Tage hinziehen könne, kündigte Müller “erhebliche Verkehrsbehinderungen“ an, die sich rund um das zu rodende Areal erstreckten. Auch deshalb hoffe er darauf, dass der Protest friedlich bleibe und das Gelände ohne Verzögerungen geräumt werden könne.

Der Leiter des Einsatzes, Erik Hessenmüller, sprach von mehreren Szenarien, auf die sich die Polizei vorbereitet habe. Es könnten Demonstranten am Boden vorzufinden sein, einige möglicherweise angekettet. Und auch in einigen Metern Höhe in den Konstruktionen in den Bäumen, die in den vergangenen Monaten errichtet worden seien. Vor allem die Personen, die sich angekettet oder zum Teil einbetoniert hätten, sollen sehr behutsam erst einmal durch einen Notarzt, der sich ebenfalls mit im Einsatzgebiet befinden werde, untersucht werden. In jedem Fall würden Demonstranten zunächst angesprochen und dann, sobald möglich, aus dem Wald gebracht werden.

Kaum Rückzugsmöglichkeiten

Auch Hessenmüller argumentierte mit der Sicherheit für alle Beteiligten. Man wolle auf jeden Fall verhindern, dass sich Personen unbefugt in dem Areal aufhielten, die durch herabstürzende Teile von Konstruktionen oder Ästen verletzt werden könnten. Hessenmüller verwies auf entsprechende Erfahrungen aus dem Dannenröder Forst.

Er sagte, man könne die beiden Gebiete von der Größe und der Beschaffenheit nicht vergleichen. Im Fechenheimer Wald gebe es weniger Rückzugsmöglichkeiten. Auch das Gewaltpotenzial der Besetzer schätzt er anders ein. Allerdings verwies er auf den Anschlag Anfang des Jahres auf ein Autohaus. „Seitdem sind wir sehr wachsam.“ Zudem nehme die Polizei wahr, dass es offenbar Teile der Besetzerszene gebe, die „nicht kooperativ“ sei. Entsprechende Äußerungen habe es unter anderem in den sozialen Netzwerken gegeben. Personen, die in der Sperrzone angetroffen würden, erhielten einen Platzverweis, zudem würden die Personalien festgestellt.

Die Polizei kündigte an, auch zahlreiche Einsatzkräfte aus den Spezialeinheiten einzubinden – um die Sicherung in der Höhe zu gewährleisten. „Wir können nicht einfach irgendwelche Seile durchtrennen.“ Ziel sei es, jeden einzelnen Besetzer sicher und unverletzt aus dem Gebiet herauszuführen.

Besetzer wollen den Wald nicht freiwillig verlassen

Die Aktivisten, die im Fechenheimer Wald Baumhäuser und Plattformen errichtet haben und dort teils seit mehr als einem Jahr leben, haben noch einmal klargestellt: Freiwillig werden sie den Wald nicht verlassen. Der Allgemeinverordnung, die das Betreten der Rodungsfläche von nun an verbietet, wollen sie sich widersetzen, in einer Erklärung verkünden sie, dagegen einen Eilantrag gestellt zu haben. Überraschend ist das nicht: Dass die Aktivisten es auf eine Räumung anlegen, hatte sich lange abgezeichnet. „Wir kooperieren nicht“, haben sie gerade vor Kurzem über ihre Social-Media-Kanäle erklärt.

Und auf diese Räumung bereiten sie sich nun wohl auch immer intensiver vor: Am Wochenende gab es im Camp wieder Klettertrainings und auch einen Workshop zur rechtlichen Situation im Fall einer Räumung. Die Zahl der Personen im Protestcamp hat sich erhöht, aber auch außerhalb des Waldstücks haben sich Unterstützer getroffen, um sich im „zivilen Widerstand“ gegen einen Polizeieinsatz zu üben.