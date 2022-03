Portrait von Fechenheim : Hühner, Hannes und Gen-Schnipsel

Knapper Platz: Wer an der Straße Alt-Fechenheim bei einem Getränk verweilen will, muss Durchgangsverkehr hinnehmen. Bild: Marie-Luise Kolb

Wer nicht aufpasst, steht bald auf der Offenbacher Seite. Das wäre an sich nicht tragisch. Denn in dieser Ecke liegen das Capitol und das Klingspor-Museum. Doch so sehr sich ein Besuch auch lohnen mag: falsche Baustelle. Also umdrehen und mit der Carl-Ulrich-Brücke im Rü­cken wieder auf die Dieburger Straße und von dort aus ostwärts halten. Denn um den Osten geht es, genauer gesagt um Fechenheim. Also jenen Teil von Frankfurt, um den der Main aus der Vogelperspektive eine Art Sack bildet. Gemeinhin nähert sich über die Hanauer Landstraße, wer aus der Innenstadt nach Fechenheim will. Doch wer das mit Muskelkraft ma­chen möchte, wählt im Zweifel einen an­deren Weg: Welcher Radler fährt sich schon die Hanauer schön?

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Dann lieber am Main entlang, an der Europäischen Zentralbank vorbei via Lindleystraße und Franziusstraße in Richtung Carl-Benz-Straße bis zum sogenannten Ufo und dort links ab, diese Strecke bietet mehr Abwechslung. Nach we­nigen Metern weist rechts am Fahrbahnrand ein blassgraues Schild den Besucher beiläufig auf Fechenheim hin. Das Schild hängt zudem deutlich über Kopfhöhe und springt deswegen nicht gerade ins Auge. Das wirkt lieblos und führt zu dem Ge­danken, ob die von ihm transportierte Botschaft nicht so wichtig sei. Dabei of­fenbart sich doch auf den nächsten Me­tern ein Teil der Frankfurter und sogar der deutschen Wirtschaftsgeschichte wie des Wandels hin zur Digitalisierung: Links erstreckt sich das ehemalige Neckermann-Gelände. Dort in­vestiert der Rechenzentrumsbetreiber Interxion gerade Hunderte Millionen Eu­ro. Das Neckermann-Logo thront gleichwohl noch auf dem langgezogenen Gebäude.