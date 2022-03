Bürgergespräch über Ukraine : Wie lange dauert der Krieg und was kommt danach?

Der zentrale Platz in Charkiw liegt nach dem russischen Beschuss des Rathauses in Trümmern. Bild: dpa

Wie geht es in der Ukraine weiter? Was kommt nach dem Krieg? In einer Veranstaltung in der Reihe „Frankfurter Allgemeine Bürgergespräch“ stehen Redakteure der F.A.Z. am Donnerstag, den 17. März 2022 um 19.30 Uhr Rede und Antwort. Herausgeber Carsten Knop spricht mit Heike Göbel, Ressortleiterin für Wirtschaftspolitik, und Nikolas Busse, Ressortleiter für Außenpolitik.

Die Leserinnen und Leser können ihnen Fragen stellen. Die Onlineveranstaltung im Livestream richtet sich an Abonnenten und solche, die es werden wollen.

