Diskussion um Video : Fall von Polizeigewalt in Frankfurt?

Ein Video, das einen Fall von Polizeigewalt zeigen soll, sorgt für Aufregung in den sozialen Medien. Die Polizei hat bereits reagiert – und will den Fall genau prüfen.

Auf der Frankfurter Zeil ist es in der Nacht zu Samstag mutmaßlich zu einem Fall von Polizeigewalt gekommen. Seit Samstagnachmittag kursiert ein Video im Internet, das einen nächtlichen Einsatz in der Frankfurter Innenstadt mit zwei beteiligten Beamten zeigt. Darauf ist unter anderem zu sehen, wie ein Polizist einen jungen Mann an der Wand eines Hauses im Genick greift und mehrfach offenbar herunterdrückt und in die Magengegend tritt. Wegen der Dunkelheit und der nur schwachen Beleuchtung, ist nicht zu erkennen, ob der Mann Gegenwehr leistet.

In einer weiteren Szene ist zu sehen, wie eine junge Frau im Kleid plötzlich die Szene stürmt und einen weiteren jungen Mann, der sich in direkter Nähe des Polizisten befindet, am T-Shirt wegreißt. Ein anderer Beamter reißt sie daraufhin an den Haaren zurück und drückt sie auf den Boden. Im Hintergrund sind mehrere Jugendliche zu sehen, die die Szene kommentieren und filmen. Die Stimmung wirkt aufgeheizt. Einer der beiden Beamten setzt mehrfach Pfefferspray gegen Jugendliche ein.

Die Polizei stuft das Video nach ersten Erkenntnissen als echt ein. Ein Sprecher sagte am Abend dieser Zeitung, der Vorfall werde nun intern geprüft. Unklar sei, in welchem Zusammenhang die Situation mutmaßlich eskaliert sei. Ausgangspunkt sei offenbar eine Schlägerei vor einem Nachtclub gewesen. Mehrere Zeugen haben den Vorfall offenbar miterlebt. In den sozialen Medien wird der Fall derzeit intensiv diskutiert.

Mehr zum Thema 1/

Die Zeil, die im Zuständigkeitsbereich des 1. Reviers liegt, gehört schon seit Jahren zu den Brennpunkten der Stadt. Besonders im Sommer kommt es dort regelmäßig zu teils schweren Auseinandersetzungen zwischen Diskothekenbesuchern oder auch Obdachlosen. Die Polizei greift deshalb dort in der Regel rigide durch. Derartige Vorwürfe einer so heftigen Gewalteskalation seitens der Beamten hat es aber bisher nicht gegeben.