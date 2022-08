Fall Ayleen A. : Zweifel an der Qualität der Ermittlungen

Im Fall der 14 Jahre alten Ayleen A. stellt sich immer mehr die Frage, ob die Ermittlungsbehörden, Gerichte sowie die Bewährungshilfe und die Psychiatrie den mutmaßlichen Täter Jan P. falsch eingeschätzt haben. Nach Informationen der F.A.Z. hat der 29 Jahre alte Tatverdächtige aus Waldsolms weit mehr jugendliche Mädchen sexuell belästigt als bisher bekannt – und das auch schon während der Zeit, in der er über das Programm für rückfallgefährdete Sexualstraftäter unter Beobachtung stand.

Katharina Iskandar Verantwortliche Redakteurin für das Ressort „Rhein-Main“ der Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Zunächst waren drei weitere Fälle bekannt geworden, die sich im Zeitraum zwischen Ende März und Ende April dieses Jahres ereignet haben – zu einer Zeit, als die Führungsaufsicht bereits beendet war. Wie sich nun herausstellt, kommen jedoch zahlreiche weitere Fälle hinzu. So zeigte der junge Mann auch schon vor dem 25. Januar 2022 delinquentes Verhalten – als die Führungsaufsicht noch bestand.

Diese Fälle von sexuellen Übergriffen waren auch in den Akten der Polizei Wetzlar vermerkt - und bei der Staatsanwaltschaft in Wetzlar anhängig. So habe Jan P. wiederholt Mädchen nachgestellt und sie in der Öffentlichkeit unsittlich berührt. Nach dem, was bisher rekonstruiert werden konnte, wurden die Verfahren mehr oder weniger zügig polizeilich bearbeitet, in den meisten Fällen aber offenbar später von der Justiz eingestellt. Um wie viele weitere sexuelle Übergriffe es sich genau handelt, ist unklar. Jan P. fiel, wie berichtet, auch mit zahlreichen Eigentums- und Verkehrsdelikten auf. Insgesamt, so heißt es, belaufe sich die Zahl aller bekannt gewordenen Delikte auf „viele Dutzend“.

Akten werden aufgearbeitet

Es ist zudem offen, ob die Bewährungshilfe etwas von den Taten mitbekam, und auch, wie diese Übergriffe zu erklären sind, obwohl Jan P. während der Führungsaufsicht noch unter medikamentöser Behandlung durch die Psychiatrische Klinik in Haina stand.

Zumindest was die polizeiliche Aufklärung angeht, werden die Akten nun aufgearbeitet, um einen Überblick darüber zu erlangen, welche Versäumnisse es gegeben hat. Im hessischen Landeskriminalamt (LKA) wird derzeit das nachgeholt, was bisher nicht geschehen ist: Die Fälle, gleich, wo sie zur Anzeige gebracht wurden, werden zusammengeführt und analysiert – nach einem täterorientierten Ansatz. Das LKA wollte sich auf Anfrage nicht näher dazu äußern. Aus der Behörde ist jedoch zu hören, dass der Wille, sich einen Überblick über alle Taten zu verschaffen, die Jan P. zugeordnet werden können, immens groß sei. Man dürfe nun nicht den Fehler machen, aus den Versäumnissen nicht zu lernen. Sie müssten aufgearbeitet werden – mit dem Ziel, dass sich am Ende die Strukturen verbesserten.

Vernetzung der Behörden nicht ausreichend

Mit „Strukturen“ ist vor allem die Frage gemeint, wie darauf hingewirkt werden kann, dass Meldewege verkürzt werden. Konkreter gesagt: dass sich Polizeidienststellen früher an Staatsanwaltschaften und somit an die Gerichte wenden mit dem Ziel, die Gesellschaft möglichst schnell wieder vor Sexualstraftätern zu schützen, wenn diese abermals auffällig geworden sind.

Das Innenministerium gab am Donnerstag bekannt, dass es gemeinsam mit dem Justizministerium die Programme für rückfallgefährdete Sexualstraftäter sowie für Mehrfach- und Intensivtäter genau prüfen werde – verbunden mit der Frage, wo nachgebessert werden kann, wie ein Sprecher sagt. Der Prozess sei bereits angestoßen und werde „intensiv fortgesetzt“ – mit dem Ziel, tragische Fälle wie jenen von Ayleen künftig zu verhindern.

Dem Vernehmen nach hat die Auswertung bisher vor allem gezeigt, dass die Vernetzung der einzelnen Behörden nicht ausreichend funktioniert hat. So habe die Polizei in Wetzlar schon relativ früh die dortige Staatsanwaltschaft informiert, nachdem es zu sexuellen Übergriffen auf Schülerinnen gekommen war. Nur etwa einen Monat später jedoch wurden dann wesentliche Informationen nach einem weiteren Delikt bei der Polizei in Friedberg „verschleppt“ – obwohl dort, wie berichtet, die Anzeige wegen sexueller Belästigung einer 17 Jahre alten Schülerin vorlag. In Friedberg waren die Wetzlarer Fälle bekannt, weil sie im System einsehbar waren. Trotzdem wurde die Staatsanwaltschaft Gießen nicht darüber informiert.