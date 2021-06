Weltweit führende Fahrradmesse : Messe Frankfurt wird Heimat der Eurobike

Die Eurobike gilt neben der Interbike in Las Vegas und der Taipei Cycle Show als Weltleitmesse der Fahrradbranche und wird von 2022 an in Frankfurt stattfinden. Dies haben die Messegesellschaften der Städte Frankfurt und Friedrichshafen angekündigt. In Friedrichshafen wurde die Messe seit 1991 veranstaltet und hatte dort 2019 rund 60.000 Gäste angelockt, ein Drittel davon waren Fachbesucher. Die Leitmesse sei eine „Perle“, sagte Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD). Er gehe davon aus, dass in Frankfurt deutlich mehr Besucher kommen werden, da die Messe der Stadt deutlich mehr Fläche anzubieten habe, zudem gebe es mit dem Flughafen und dem Bahnhof eine bessere Verkehrsanbindung als in der Stadt am Bodensee. „Wir wollen die Fahrradstadt sein“, dazu habe Frankfurt das Potential, sagte Feldmann.

Falk Heunemann Wirtschaftsredakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Dem Vernehmen nach wollen beide Städte ein Joint Venture gründen und damit die Eurobike künftig gemeinsam veranstalten. Auch die Luftfahrtmesse Aero soll von diesem gemeinsamen Unternehmen künftig ausgerichtet werden, aber weiterhin in Friedrichshafen bleiben. Erstmals soll die Eurobike von 13. Juli 2022 an und dann alljährlich stattfinden, sie dauert knapp eine Woche. Feldmann, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der Messe Frankfurt ist, sagte, er wünsche sich eine „aktive Messe“, die nicht nur in den Messehallen, sondern auch in der Stadt stattfinde.

Dies habe man auch damals den Veranstaltern der Weltautomesse IAA angeboten, als diese 2019 nach enttäuschenden Besucherzahlen und Protesten einen Standortwechsel erwog und sich letztlich für einen Umzug nach München entschieden hatte. Die IAA, die alle zwei Jahre im Herbst stattgefunden hat, war bis dahin die größte Produktschau in Frankfurt, mit zeitweise bis zu einer Million Besuchern.