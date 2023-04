Zwischen Bogotá und Neu-Isenburg liegen ein Ozean und 9000 Kilometer. Dalia Rodriguez ist in der kolumbianischen Hauptstadt aufgewachsen, einer Metropole mit fast acht Millionen Einwohnern. Neu-Isenburg ist dagegen ein Zwerg. Kaum in Südhessen angekommen, hat sich die Einundzwanzigjährige ein Fahrrad gekauft und den Wald rund um die Kleinstadt erkundet. „Ich bin sehr glücklich“, sagt sie. Als junge Frau alleine durch den Wald zu radeln sei in Bogotá viel zu gefährlich.

Rainer Schulze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Rodriguez ist ausgebildete Erzieherin. Sie hat in ihrer Heimat Pädagogik studiert, mit dem Schwerpunkt auf frühkindlicher Bildung. Jetzt sitzt sie in einem Besprechungsraum des Personaldienstleisters Talent Orange in einem Gewerbegebiet in Neu-Isenburg. Gemeinsam mit drei weiteren jungen Frauen aus Südamerika: Camila León aus Chile, Maria Melo aus Brasilien und Sofia Atunes, die ebenfalls aus Kolumbien stammt.