Streicheleinheiten sieht der Journalistenberuf mit der gebotenen Distanz selbst zu einem geschätzten und bisweilen positiv beurteilten Berichterstattungsgegenstand nicht vor. Bei Ines aber kann man eine Ausnahme machen: Die Große Ameisenbärin ist schließlich das neue Patentier der F.A.Z. im Frankfurter Zoo. Und sie ist nach Worten ihrer Pflegerin Silja Fiedler ohnehin „der liebste Ameisenbär, den es auf der Erde gibt“.

Davon überzeugte sich beim Kennenlerntreffen aus Anlass der Urkundenübergabe unter Anleitung von Ameisenbär-Expertin Fiedler auch Herausgeber Carsten Knop - beim Streicheln des Fells, das „sich schon ziemlich borstig anfühlt“. Es folgte die Kontrolle der Krallen sowie das Füttern mit Joghurt, lebenden Mehlwürmern und Larven des Großen Schwarzkäfers, den Delikatessen auf dem Speiseplan der Termiten- und Ameisenjäger. Ines fraß Knop dabei mit ihrer bis zu 60 Zentimeter langen Zunge zutraulich aus der Hand:. „Ich begrüße Ines herzlich in unserer F.A.Z.-Familie. Der Große Ameisenbär wird jetzt so etwas wie unser Redaktionsmaskottchen, nachdem wir schon Tambo sehr ins Herz geschlossen hatten“, sagt Knop.

Die Schwarzen Brüllaffen ließen sich selten sehen

Jene Tambo, mit vollem Namen Tambopata seit der Namensgebung durch F.A.Z.-Leser Heiko Mußmann, dessen Namensvorschlag 2021 die meisten Stimmen bei einer Abstimmung auf FAZ.NET erhalten hatte, wird aber Frankfurt verlassen. Das hat seinen Grund: Vernehmbar waren Tambopata und seine Familie zwar. Brüllen ist eben nicht nur im Namen verewigt, sondern liegt eben in der Natur des Schwarzen Brüllaffen. Aber ein Zoo ist eben auch und vielleicht vor allem zum Schauen da, so furchterregen Löwen oder Tiger fauchen, so schön Vögel zwitschern und pfeifen. Die Anmut der Tiere, ihre Farbenpracht, ihre Urgewalt oder auch ihre Niedlichkeit wollen gesehen werden.

Das aber ließen Tambo und ihre Eltern, der zwischenzeitlich verstorbene Vater Santiago und Mutter Lawa nur selten zu. Ihr Schreie begrüßten oftmals die Zoobesucher an der Kasse, weil die Brüllaffenanlage unmittelbar an den Eingangsbereich grenzte. Aber die kleine Familie zog sich seit der Geburt des Nachwuchs-Brüllaffenweibchens im Mai 2021 fast immer in einen Bereich oberhalb der Scheiben unters Dach der Anlage zurück, in einen Winkel, in dem sie nicht zu sehen waren.

Die Schwarzen Brüllaffen und ihr Gehege im Zoo passten nicht so richtig zusammen. Der Zoo entschied sich deshalb dazu, einen Tausch vorzunehmen und die Brüllaffen im Rahmen des über Zuchtbücher geregelten Austauschprogramms unter den Zoologischen Gärten einem anderen Tierpark anzubieten. Tambo wird also mit Mutter Lawa und der kleinen Schwester Punuckel umziehen und wie Mutter und Schwester Nachkommen zur Welt bringen.

In die derzeit im Umbau befindliche Anlage werden nun die Großen Ameisenbären (Myrmecophaga tridactyla) ziehen, die bereits in direkter Nachbarschaft leben: Ihr Freiluftgehege im Ukumari-Land haben sie schon zuletzt mit den Brüllaffen geteilt, sollten sie ein Dach über dem Kopf wünschen, können sie sich künftig in die neue Innenanlage zurückziehen. Für die F.A.Z. ist es Anlass, die Patenschaft umzuwidmen und fortan für mindestens drei Jahre die Nachmieter von Tambos Familie mit dem Patenbeitrag zu unterstützen.

Hoffnung für den Bestand durch ZGF

„Große Ameisenbären faszinieren durch ihre einzigartige Gestalt. Der Körper ist schmal, der Kopf lang und röhrenförmig, die Arme kräftig, der Schwanz lang und buschig. Große Ameisenbären haben einen guten Riecher, sie sind enorm wehrhaft und deshalb nicht zu unterschätzen. Die etwa 130 Zentimeter großen Tiere finden ihre Beute, Termiten und Ameisen, mit der Nase. An den Vorderfüßen befindet sich eine 10 Zentimeter lange kräftige Sichelkralle, mit der die Ameisenbären Termitenbauten aufhebeln und die sie auch zur Verteidigung nutzen. Sie nehmen es notfalls selbst mit Jaguaren auf“, sagt Zoodirektorin Christina Geiger. „Ameisenbären sind also das perfekte Patentier für eine Zeitung wie die F.A.Z. mit einem gutem Riecher, die sich auch kontroversen Gedanken stellt.“

F.A.Z.-Herausgeber Carsten Knop gefällt neben dem guten Riecher, den er sich auch für seine Redaktion wünscht, besonders gut, dass der Große Ameisenbär so viele Facetten biete bis hinein in die Kultur. So hat ihm beispielsweise die Dichterin Sabine Scho ein Gedicht gewidmet.

ein leiser zahnarmer, ameisen in seinem bauch, ich sah den regenwald brennen und einen ameisenbären auch

Nachdenklich und besorgt würdigt Scho den Ameisenbären. Ein wenig Hoffnung für den Bestand der laut Roter Liste der Weltnaturschutzunion IUCN gefährdeten Tierart geben da die Bemühungen des Zoos und auch der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt (ZGF), die sich einerseits durch ein Zuchtprogramm für den Erhalt der Art und andererseits die Bewahrung des natürlichen Lebensraums einsetzen, sie leben in Mittel- und Südamerika sowohl in der Savanne als auch im Regenwald, wo ihnen Abholzung, Jagd und industrielle Landwirtschaft Schwierigkeiten bereiten. Einen wichtigen Beitrag zum Schutz ihres Lebensraums leistet die ZGF seit 2014 im südamerikanischen Guyana. Zusammen mit der nationalen Schutzgebietsbehörde hilft sie, das Wildnisgebiet Kanuku Mountains zu bewahren.

Die Großen Ameisenbären im Zoo haben erst im vergangenen Juni Nachwuchs bekommen: Kanuku liebt es trotz mittlerweile gewaltiger Statur noch immer, von seiner Mutter auf dem Rücken getragen zu werden. Die markante schwarz-weiße Fellzeichnung von Mutter und Kind gehen dann ineinander über, sodass die Jungtiere gut getarnt und geschützt sind. Ines hatte bereits 2018 Nachwuchs bekommen, nachdem sie im Frühjahr 2017 aus dem Zoo Zlín-Lešná in Tschechien nach Frankfurt gekommen war, wo sie mit Falin zusammengebracht wurde.

Große Ameisenbären haben im Zoo Tradition: Bereits 1951 wurde die Art gezeigt, knapp 20 Jahre später gelang es dem Zoo erstmals zu züchten.