F.A.Z.-Fotograf Helmut Fricke : Das dritte Auge der Mode

Modefotografie ist ein ganz eigenes Genre: Helmut Fricke hat jahrzehntelang für die F.A.Z. vor allem in Paris fotografiert. Nun sind während der Fashion Week viele seiner Fotos an öffentlichen Orten in Frankfurt zu sehen.

Der Fotograf und seine Fotos: Helmut Fricke in einem Ausstellungsraum in der Frankfurter Innenstadt und ein Bild einer einer Chanel-Modenschau im Grand Palais in Paris, das Karl Lagerfeld und Schauspielerin Nicole Kidman zeigt. Bild: dpa

Sie kennen sich offenbar schon sehr lange. Als Oberbürgermeister Peter Feldmann am Montagabend bei der Eröffnung zu Helmut Frickes Ausstellung spricht, erinnert er sich an die Auseinandersetzungen um die Startbahn West. Damals war Feldmann noch ein „Teenie“ und Fricke, der nur einige Jahre älter ist als der Oberbürgermeister, mitten im Getümmel. Aber wie immer: Als Fotograf war Helmut Fricke, der jahrzehntelang für die F.A.Z. gearbeitet hat, vor anderthalb Jahren in Rente ging, aber natürlich in dem Beruf weiterarbeitet, überall dabei – mit der großen Zuwendung und zugleich mit dem inneren Abstand, der ihm den unvoreingenommenen, originellen, eigenständigen Blick ermöglicht.

Feldmann hatte denn auch eine schöne Überschrift für die Ausstellung der Fricke-Bilder im Stadtraum parat: „Was für ein Blick!“ Was für ein Blick das ist, das können nun nicht nur Modefans nachvollziehen, das sehen nun auch viele Passanten, zum Beispiel in der Schillerstraße: Von außen sehen sie durchs Schaufenster in einem alten Ladengeschäft zwei Chanel-Schauen an den Wänden, einmal Winter, einmal Sommer, wie Alpha und Omega und Ying und Yang. Außerdem an einem Bildschirm wechselnde Fotos legendärer Modenschauen in Paris, Mailand, London und New York: Iris van Herpen, Dolce und Gabbana, Chanel, Louis Vuitton . . .

Mehr sehen, als das Ereignis hergibt

An mehreren Stationen kann man diese weitgehend aerosolarme Ausstellung verfolgen und mit einem Innenstadtspaziergang verbinden. Durch die Riesen-Lobby des Hilton-Hotels laufen – auf einem Bild – die Models von Hermès. In der Präsidenten-Suite des Jumeirah-Hotels blickt man auf die Frankfurter Skyline und einen Laufsteg von Dior. Und am Massif Central, dem Veranstaltungszentrum in einem Hinterhof an der Eschersheimer Landstraße, wird man von einem atmosphärischen Bild eines ­Poiret-Defilees in Paris empfangen.

Feldmann spricht in seiner kleinen Laudatio auf Fricke über dessen „drittes Auge“. So ist auf den groß aufgezogenen Fotos oft mehr zu sehen, als das Ereignis eigentlich hergibt. Die meisten Fotografen, die am Ende des Laufstegs um den wenigen Platz kämpfen, sehen nur den Look. Fricke, der mit seinen 1,90 Metern – und oft bewaffnet mit einer Stehleiter – über alle hinausragt, sucht die größere Perspektive.

Daher hat er sich in dem Vierteljahrhundert, in dem er mehrmals im Jahr nach Paris gefahren ist, auch dort seinen Standort erobert: nah an den Geschehnissen und doch nicht so nah dran, als dass er den höheren Sinn vor lauter Models nicht sähe. Schön, dass das jetzt alle sehen können.