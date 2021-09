Europäische Schule : Die EZB bevorzugt die Mainwasen für Neubau

Dass der Frankfurter Magistrat wie berichtet, untersuchen lässt, ob der Festplatz für den Neubau der Europäischen Schule geeignet wäre, sorgt bei den Schaustellern und Veranstaltern der Dippemess für Aufregung. Und auch in der Europäischen Zentralbank (EZB) wird die Nachricht mit Interesse vernommen: „Wir sind froh und dankbar, dass sich die Stadt bewegt. Alles, was zu einer zügigen Lösung führt, ist gut“, sagt der frühere Planungsdezernent Martin Wentz, der die EZB bei ihren Bemühungen unterstützt, die Bedingungen für die Schüler der Europäischen Schule zu verbessern. Er würde sich freuen, wenn die Stadt den Bund und die EZB bei der Suche beteiligen würde.

So lautet zumindest die offizielle Lesart. Klar ist inzwischen aber auch, dass die EZB ein anderes Wunschgelände hat: Sie bevorzugt einen Neubau der Schule auf den Mainwasen am Sachsenhäuser Flussufer. Dort könnte auf einer Sportanlage ein Neubau errichtet werden, sofern die Vereine auf ein neues Gelände in Oberrad umziehen würden und eine Straße verlegt würde. Die Vereine wären dazu durchaus bereit, doch die SPD – kurioserweise Wentz’ Partei – stellt sich quer. In der alten Koalition unterstützten CDU und Grüne hingegen den Plan, obwohl die Mainwasen im geschützten Grüngürtel liegen.