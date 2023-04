Da stand er nun, morgens um 5 Uhr am Langener Waldsee, und ihm war sterbensschlecht. Ewig hatte Frank Richter von diesem Moment geträumt. Einmal in seinem Leben wollte er in der Wand aus Athleten stehen, die sich alle gleichzeitig ins Wasser stürzen, wenn der Startschuss für den Frankfurter Ironman erklingt. Jetzt schauten alle zu, und Richter spürte nichts als Panik, pure Angst, schlimmer als in beiden Staatsexamen. Er quälte sich die 3,8 Kilometer durch den See, dachte danach: „Das war’s.“ Eine miserable Performance. „Du musst auf dieses Fahrrad steigen Richtung Frankfurt“, redete er auf sich ein. „Du musst es jetzt einfach machen.“

Nach 100 Kilometern ging es plötzlich besser. Nach 180 Kilometern stieg er vom Rad und dachte: „Jetzt nur noch einen Marathon laufen.“ Und es lief. In 4 Stunden 42 kam er ins Ziel, ohne auch nur einmal anzuhalten. „Alle Bilder, die es von mir gibt, waren nur noch lächelnd.“ Die letzten 200 Meter auf dem roten Teppich vor dem Römer, sagt Richter, werde er nie vergessen. „Die tiefste sportliche Erfahrung, die ich jemals gemacht habe. Großartig. Es ging mir blendend.“