Beim Training: Bis zu sechs Stunden täglich bereitet sich Nathalie Pohl auf die Extrembelastung vor. Bild: Marc Le Cornu

Die 28 Jahre alte Marburgerin Nathalie Pohl hat in 9:43 Stunden die britische Insel Jersey umrundet. Als erste Deutsche will sie nun die Ocean’s Seven bezwingen.