Ex-US-General zu Ukrainekrieg : „Die russische Armee ist auf den Knien“

Ben Hodges ist dieser Tage ein gefragter Mann. Seit Wochen eilt er von einer Veranstaltung zur nächsten, gibt Telefoninterviews im Halbstundentakt, tritt in politischen Talkshows auf, spricht täglich mit Journalisten und Militärs in Deutschland, Europa und Amerika und steht im engen Kontakt mit der Ukraine. Der frühere Oberkommandierende des amerikanischen Heeres in Europa ist Mitglied der Washingtoner Denkfabrik Center for European Policy Analysis, kurz CEPA, und beobachtet seit seinem Ausscheiden aus der Army im Jahr 2018 von Frankfurt aus die sicherheitspolitische Lage in Zentral- und Osteuropa. Schon während seiner Zeit als Dreisternegeneral hat er eindringlich vor der russischen Aggression gewarnt und mehr Anstrengungen zur transatlantischen Zusammenarbeit und Abschreckung gefordert. Jetzt sagt er das Scheitern der Russen in ihrem Angriffskrieg gegen die Ukrainer voraus.

Peter Badenhop Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Wie gefragt der Dreiundsechzigjährige gerade ist, erleben die Gäste des Freundeskreises der Ingrid zu Solms-Stiftung am Montagabend gleich zu Beginn ihrer Vortragsveranstaltung mit Hodges in der Evangelischen Akademie am Frankfurter Römerberg: Der frühere General verspätet sich einige Minuten, weil er noch bei einem anderen Anlass mit Zuhörern diskutiert hat. Als er dann eintrifft und ans Mikrofon tritt, findet er wie üblich klare Worte zum Krieg in der Ukraine: zur überraschenden Schwäche der russischen Armee, der beeindruckenden Stärke der Ukrainer und ihres charismatischen Präsidenten, und dazu, was Deutschland tun kann, um die Ukraine in ihrem Kampf um Freiheit und Souveränität zu unterstützen.

Kommenden Wochen von zentraler Bedeutung

Die nächsten zwei bis drei Wochen werden nach Hodges’ Ansicht von zentraler Bedeutung sein. „Wir sind an einem entscheidenden Punkt in diesem Krieg.“ Die russische Armee sei „auf den Knien“ und dabei, sich neu zu gruppieren – und deshalb sei sie sehr verletzlich. „Der Westen muss sich jetzt entscheiden, ob er diesen Krieg zusammen mit der Ukraine gewinnen will. Nicht mit eigenen Truppen, aber mit der richtigen, massiven Hilfe für die ukrainische Armee.“ Die russische Generalität stehe unter enormem Druck aus dem Kreml, bis zum 9. Mai – dem „Tag des Sieges“ über Nazideutschland und laut Putin der wichtigste Feiertag seines Landes – endlich Erfolge vorzuweisen. In dem Zeitfenster bis dahin könne die Ukraine mit westlicher Hilfe entscheidende Schläge gegen die Russen führen.

Dass die russische Armee überhaupt in diese Lage gekommen ist, war auch für den früheren US-General Hodges überraschend. „Wir haben sie offenkundig überschätzt.“ Im Gegensatz zu den hoch motivierten, seit einigen Jahren nicht mehr in den alten, extrem zentralisierten Strukturen verhafteten Ukrainern sei das russische Militär nicht nur seit Jahrzehnten korrupt und arrogant, sondern auch viel schlechter ausgerüstet als offiziell behauptet und vor allem logistisch und hierarchisch mangelhaft organisiert. Die Folgen seien eine sehr schlechte Moral in der Truppe („Die Soldaten bekommen Nahrungsrationen, die schon seit Jahren abgelaufen sind“), enorm hohe Verluste („Wir sprechen von bis zu 20 000 Gefallenen“) und eine viel geringere Kampfkraft, als es auch westliche Militärs erwartet hätten.

Um so wichtiger sei nun die richtige Hilfe aus dem Westen für die ukrainische Armee, sagt Hodges. Er spricht sich für die Lieferung auch von schweren Waffen wie Panzern, Kampfflugzeugen, weitreichender Artillerie und insbesondere schiffsbrechenden Raketen aus, um den russischen Beschuss vom Schwarzen Meer aus zu unterbinden. Auch Deutschland sollte seiner Meinung nach in dieser Hinsicht mehr tun. Berlin könne Waffen liefern – aber auch nachrichtendienstliche Informationen und militärische Aufklärung. Vor allem aber müsse Deutschland bereit sein, zu erkennen, dass es in diesem Krieg um mehr als die Ukraine gehe, nämlich um den Kampf für Freiheit und Demokratie insgesamt. Und es müsse bereit sein, diesen Kampf zu führen und zu gewinnen.

Langfristige Schwächung der russischen Militärmacht

Was er denn unter „gewinnen“ verstehe, wird Hodges in der anschließenden Diskussionsrunde gefragt. Zunächst müssten Verhältnisse wie vor dem Angriff vom 24. Februar das Ziel sein, sagt er, also der Rückzug der russischen Truppen und die Rückkehr der vielen inzwischen nach Russland deportierten Ukrainer. Langfristig müsse aber auch die Rückgabe der besetzten Gebiete im Donbass und der Krim auf der Agenda stehen, auch wenn das eine Sache von Jahrzehnten sein könne.

Der Westen darf aus Hodges’ Sicht nicht auf eine Verhandlungslösung mit Putin hoffen. „Wir sollten nicht nach einem Weg suchen, mit dem er sein Gesicht wahren kann.“ Wichtig sei vielmehr die langfristige Schwächung der russischen Militärmacht und die Stärkung vernünftiger und demokratischer Kräfte, die es natürlich auch in Russland gebe. „Geben Sie den Ukrainern Waffen – und dem russischen Volk die Wahrheit.“