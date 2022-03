Früherer US-General : „Die Russen werden militärisch keinen Erfolg haben“

Osteuropa-Experte in Frankfurt: Cepa-Mitglied Hodges bei einem Vortrag in der Villa Bonn 2019. Bild: Frank Röth

Frederick Benjamin Hodges ist 1958 in Quincy im Bundesstaat Florida geboren. Er besuchte die Militärakademie West Point und wurde 2014 als Drei-Sterne-General Oberbefehlshaber der US-Army in Europa. Vom Hauptquartier in der Clay-Kaserne in Wiesbaden-Erbenheim aus befehligte er bis 2017 die rund 30.000 in Europa verbliebenen amerikanische Soldaten. Heute ist Hodges Mitglied der Washingtoner Denkfabrik Center for European Policy Analysis.

Peter Badenhop Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Herr Hodges, aus Moskau hieß es in den vergangenen Tagen immer wieder, bei der „Militärischen Spezialoperation“ in der Ukraine laufe alles nach Plan. Offensichtlich tut es das aber nicht. Was war Ihrer Ansicht nach der ursprüngliche Plan?