Verlängerung der U5 : Mit sieben Meter hohem Schneidrad durch Frankfurter Untergrund

„Andrehfest“ im Europaviertel: Eine rund 80 Meter lange und 580 Tonnen schwere Tunnelvortriebsmaschine wird in Gang gesetzt, um den Bau der Tunnelröhre für die verlängerte U-Bahn-Linie 5 einzuleiten.

Es ist ein symbolischer Meilenstein für alle Anwohner: Der Bau des neuen U-Bahn-Tunnels zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und dem Europaviertel hat begonnen. Die riesige, 80 Meter lange Vortriebsmaschine nahm am Montag ihre Arbeit auf. Die Bauarbeiten an der Verlängerung der U5 sollen bis ins Jahr 2024 dauern. Ursprünglich war den Bewohnern in Aussicht gestellt worden, dass die U-Bahn schon zum Einzug fertig gestellt werden sollte.

Aus Kostengründen wurde das Projekt dann zunächst in Frage gestellt. Nachdem die Finanzierung dann doch stand, sollte die erste U-Bahn 2020 fahren. Der Termin wurde aber auf 2022 verschoben, seit vergangenem Herbst noch einmal um zwei Jahre. Bis dahin ersetzen Busse den öffentlichen Nahverkehr unter der Erde.

2,7 Kilometer mehr

Es handelt sich um eines der größten städtischen Infrastrukturprojekte. Im Januar wurde eine Kostensteigerung auf 373,5 Millionen Euro bekanntgegeben. Zu den Trägern gehören neben der Stadt das Land und der Bund.

Die U-Bahn-Linie-5 endet bisher am Hauptbahnhof. Künftig soll sie den rasch wachsenden neuen Stadtteil ans Nahverkehrsnetz der Stadt anschließen. Dafür wird die Linie um 2,7 Kilometer und vier Haltestellen verlängert - die erste davon, „Güterplatz“, liegt noch unter der Erde, danach fährt die Bahn oberirdisch weiter. Danach folgen die Stationen „Emser Brücke“, „Europagarten“ und „Wohnpark“.

Die beiden Tunnelröhren sollen rund 850 Meter lang werden. Die Vortriebsmaschine arbeitet sich mit ihrem sieben Meter hohen Schneidrad zunächst von der Europa-Allee aus vor. In etwa einem Jahr soll sie fertig sein, sie kommt den Planungen zufolge zwischen fünf und sieben Meter pro Tag voran. Dazu läuft sie nach Angaben der Verkehrsgesellschaft Frankfurt rund um die Uhr.

Lotto-Fee Franziska Reichenbacher taufte die Maschine am Montag auf den Namen „EVA“ (für „Europaviertel anbinden“). Reichenbacher hat die traditionsreiche Rolle der Tunnelpatin übernommen - folgerichtig wird der Tunnel „Franziska-Tunnel“ heißen. Später soll die U-Bahn-Linie 5 zwei weitere Stationen erhalten und auch das Wohngebiet Römerhof anbinden. Auch in die andere Richtung soll sie weitergebaut werden.