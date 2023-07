Nur acht Jahre nach der Eröffnung muss die EZB die elektrischen Anlagen in ihrem Hochhaus in Frankfurt sanieren. Der Turm wird deshalb für mehrere Wochen geschlossen.

Die Europäische Zentralbank muss die elektrischen Anlagen in ihrem Hochhaus im Ostend grundlegend sanieren. Wie eine Sprecherin der EZB am Donnerstag bestätigte, wird das Gebäude von nächster Woche an bis Anfang September geschlossen, die 3600 Arbeitsplätze seien dann vorübergehend nicht zugänglich. Die Mitarbeiter sollen von zu Hause aus arbeiten oder sich einen Arbeitsplatz am früheren Sitz der Zentralbank am Willy-Brandt-Platz suchen, den die EZB weiterhin nutzt. Ohnedies hat die Zentralbank weitgehende Homeoffice-Regelungen, die Mitarbeiter müssen nur im Schnitt die Hälfte ihrer Arbeitszeit in den Büros anwesend sein.

Wie es heißt, müssen in dem erst 2015 eröffneten Gebäude die Stromnetze angepasst, die Notstromversorgung verbessert und das Energiemanagement aktualisiert werden. Die Arbeiten wurden so gelegt, dass der EZB-Rat nicht betroffen ist; er tagte am Donnerstag noch in dem Gebäude und tritt das nächste Mal im September zusammen, wenn es schon wieder bezogen worden ist. Auch wenn das Hauptgebäude der Zentralbank geschlossen sei, laufe deren Betrieb wie gewohnt weiter, heißt es in einer Stellungnahme der EZB.

Die Zentralbank hatte den Turm im Herbst 2014 bezogen, die offizielle Eröffnung fand im März 2015 statt. Zu dem Gebäudekomplex nahe dem nördlichen Mainufer zählt auch die einstige Großmarkthalle, die dem Neubau vorgelagert ist. In dem zuvor von der EZB genutzten Eurotower gegenüber den Städtischen Bühnen in der Innenstadt hat die Zen­tralbank die Mitarbeiter der europäischen Bankenaufsicht untergebracht, die nach der Finanzkrise zusätzlich zu den nationalen Aufsichtsbehörden aufgebaut worden war.