Eurobike in Frankfurt : Straßensperrungen wegen Fahrradmesse

Autofahrer haben es ein paar Tage lang schwer in Frankfurt: Für die Fahrradmesse Eurobike werden Straßen gesperrt. Dafür bekommen Radfahrer Verkehrshinweise im Internet.

Stadt, Rad, Fluss: Mit dem Zweirad bleibt Frankfurt auch in dieser Woche gut befahrbar. Bild: Eurobike

Die Fahrradmesse Eurobike ist nicht nur eine Leistungsschau rund ums Zweirad und ein Branchentreff. Sie hat auch praktische Folgen für den Verkehr, wie besonders Autofahrer am ersten Tag der Messe an diesem Mittwoch schmerzlich erfahren mussten. In Frankfurt kam und kommt es zu erheblichen Beeinträchtigungen.

Neben dem Mainkai, der für Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Messe schon zwei Wochen vor den Sommerferien gesperrt wird, ist vor allem auch die Emser Brücke betroffen.

Die Verbindung zwischen den Stadtteilen Bockenheim und Gallus kann zwischen Idsteiner Straße und Varrentrappstraße nicht von Autofahrern genutzt werden. Sie werden über die A 648 und die Theodor-Heuss-Allee sowie die Straßen Am Römerhof und Europaallee umgeleitet. Fußgänger und Radfahrer können den von der Messe genutzten Abschnitt passieren.

Seit September war die Brücke nur in Richtung Bockenheim befahrbar gewesen, weil die Deutsche Bahn den Treppenturm zur S-Bahn-Station Messe saniert hat. Anfang der Woche wurde die Straße wieder freigegeben.

Infos im Internet

Weil die Messe der Stadt helfen soll, sich auf den Weg zur Fahrradstadt zu machen, gibt es ein neues Angebot: Im städtischen Geoportal ist der Radverkehr nun ein zentrales Thema. Wie für den Autoverkehr gibt es auf der Informationsplattform www.mainziel.de Verkehrsmeldungen zu Radwegsperrungen oder über andere Behinderungen für Fahrradfahrer. Wer die entsprechende Schaltfläche auswählt, bekommt zudem größere Fahrradabstellanlagen und Servicestationen angezeigt.

Für die Eurobike hat das Radfahrbüro des Straßenverkehrsamts eigens Routenempfehlungen entwickelt, die im Geoportal unter der Rubrik „Veranstaltungen“ dargestellt werden. Die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Mainkai lässt sich als GPX-Route für Fahrradnavigationsgeräte herunterladen. Damit schlägt www.mainziel.de auch die Brücke zu den Autofahrern: Die können sich dort unter anderem über die Sperrungen zur Fahrradmesse informieren.