Karriere in der Gastronomie : Auf das Feingefühl kommt es an

Restaurants suchen dringend Nachwuchs. Wer in der Gastronomie Karriere machen will, hat deshalb hervorragende Chancen. Die Patissière Esin Karagöz hat sie im Gourmetrestaurant „Lafleur“ beim Schopf gepackt.

Wer ein Dessert zubereitet, der braucht dafür „viel Feingefühl“. Sagt Esin Karagöz, und was sie damit meint, wird deutlich, wenn man ihr bei der Arbeit über die Schulter schaut. Mit einem Kaffeelöffel verteilt sie Salzmandelcrumble auf dem weißen Teller. Gegenüber platziert sie eine mit flüssiger Erdbeermousse gefüllte Praline, den „Himbeererdbeerriegel“.

Dann verteilt sie drei kurz zuvor in Marinade gewendete Himbeeren in der Tellermitte, formt Vanilleholundercreme zu runden Kugeln, steckt mit einer Pinzette etwas Kapuzinerkresse hinein. Als Nächstes kommt die „Fake-Himbeere“ auf den Teller: Himbeersorbet, das so geformt ist, dass es einer eingefrorenen Himbeere ähnelt. Darauf folgt knallgrüne Sauerampfersoße, ein Klecks Sauerampfer-Pistazien-Eis, schließlich noch eine Salzmandelhippe. Ein köstliches Kunstwerk. Und im Hintergrund läuft „Paranoid“ von Black Sabbath.

Esin Karagöz ist 24 Jahre alt und arbeitet als Patissière bei Andreas Krolik im Gourmetrestaurant „Lafleur“ im Gesellschaftshaus des Frankfurter Palmengartens. Mit dem Himbeeren-Dessert, das sie angerichtet hat, endet dort das vegane Sommermenü. Konsequent saisonal und regional ist die Luxusküche von Krolik. Sein Restaurant hat seit 2010 zwei Michelin-Sterne, die Kritiker vom Gault-Millau zeichnen es mit 19 von 20 möglichen Punkten aus, 2017 wählten sie Krolik zum besten Koch Deutschlands.

Esin Karagöz, obwohl noch gar nicht lange fertig mit ihrer Ausbildung, hat auch schon einen Preis erkocht. Mit einem Dessert aus Limette, Lupineneis, Apfel, Salzpistazien, Schokolade und Cru de Cacao. Bei den „Gastro Trend Awards 2022“ wurde sie dafür in der Kategorie Patisserie zum Talent des Jahres gekürt.

Dabei wollte sie ursprünglich gar nicht in die Gastronomie. Nach der Schule hatte Karagöz, die im Taunus aufgewachsen ist und dort auch noch immer lebt, ein Lehramtsstudium in Mainz begonnen. Erst studierte sie Englisch und Deutsch, dann Deutsch und Geschichte.

Und dann kam die Pandemie. Karagöz war frus­triert vom Onlineunterricht, verlor die Lust am Studium. Ihr Wunsch, handwerklich zu arbeiten, wurde dagegen immer größer. Das Kochen und – vor allem das Backen – hatte sie immer schon geliebt. Als sie sich im „Lafleur“ vorstellte, um sich für einen Ausbildungsplatz zu bewerben, bekam sie sofort eine Zusage.

Stundelange Feinstarbeit für ein paar Minuten Genuss

Die Begeisterung für die Küchenkunst hat sie von den Frauen in ihrer Familie geerbt, von „der Mutter, den Omas, den Tanten“. Die traditionelle türkische Küche wurde in der Familie hochgehalten und zelebriert. Davon ist Karagöz auch heute noch schwer angetan.

Ihr Lieblingsgericht sind Manti: Die Teigtaschen werden mit Lammhackfleisch gefüllt, dazu wird eine Joghurtsoße und obendrauf zerlaufene Butter mit Tomatenmark serviert. Jede der kleinen Teigtaschen muss einzeln gefüllt werden. Das ist mühevolle Handarbeit und dauert „unheimlich lange“, wie sie sagt. Aufgegessen werden die Manti dagegen „in ein paar Minuten“.

Bei den Desserts, die Karagöz zubereitet, ist es im Grunde genauso. Wie viel stundenlange Feinstarbeit in ihnen stecke, werde einem erst bewusst, wenn man selbst einmal in der Küche gearbeitet habe, sagt die Patissière. Die richtige Balance zu finden zwischen Kräutern und Schokolade etwa, erfordere viel Ausdauer, viel Gespür für Details.

Angenehmes Arbeitsklima in der Sterneküche

Für Karagöz war diese Arbeit nach dem abgebrochenen Studium genau das Richtige: das Handwerk in der Küche, die Präzision, die intensive Beschäftigung mit den Feinheiten.

Aber ist der Job in einem Sternerestaurant nicht fürchterlich anstrengend? Nerven die Arbeitszeiten bis spät in den Abend hinein nicht? Oder der raue Ton in der Küche? „Der Alltag von Köchen wird meist überspitzt dargestellt“, sagt Karagöz. Im „Lafleur“ gehe es zwar auch manchmal stressig, aber „immer harmonisch“ zu. Alle im Team unterstützten sich gegenseitig.

Die oft kolportierten Geschichten vom harten Konkurrenzkampf hinter dem Herd hält die Patissi­ère für Legende. „Wir sind wirklich wie eine kleine Familie“, sagt sie. Natürlich dürfe man in der Sterneküche nicht allzu zimperlich sein. Ohne echte Leidenschaft, ohne Neugierde werde es schwer. Aber: „Ich war schon immer eine starke Frau, das hilft auf jeden Fall.“

Langweilig wird ihr der Job jedenfalls nicht. Kürzlich hat sie für Margrethe II., die Königin von Dänemark, gekocht. Das „La­fleur“ war nach Kopenhagen eingeladen worden, den kompletten Juni über haben Krolik und sein Team dort im japanischen Turm im Vergnügungspark „Tivoli“ ein Pop-up-Lokal betrieben, das Restaurant in Frankfurt wurde währenddessen geschlossen. „Das ist schon etwas Besonderes, wenn man weiß, dass die Königin zum Essen kommt“, sagt Karagöz. „Aber beim Arbeiten hat sich die Aufregung dann schnell gelegt.“

Nachwuchskräfte werden im Restaurantgewerbe gerade dringend gesucht. Wer dort Karriere machen und etwas erreichen wolle, der habe dafür im Moment hervorragende Chancen, meint Karagöz. Und wo sieht sie selbst sich in zehn Jahren? Wovon träumt sie? „Ich hoffe schon, dass ich dann mein eigenes Restaurant betreibe“, antwortet die Patissi­ère. Überstürzen aber will sie die Sache nicht. Ihre Lehrzeit im „Lafleur“ wird wohl noch einige Zeit dauern, dessen ist sich Karagöz bewusst. „Ich weiß, dass ich hier noch sehr viel lernen kann.“