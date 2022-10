ESA in Darmstadt : Was man gegen Weltraumschrott tun kann

In der Raumfahrt hat sich in den vergangenen Jahren alles verändert, und das drückt sich in einem Satz aus. „Im All sind rund 6500 Satelliten unterwegs, rund 3000 davon gehören dem amerikanischen Multimilliardär Elon Musk“, sagt Rolf Densing, Direktor der europäischen Weltraumorganisation ESA für den Missionsbetrieb. Die Privaten sind da, neue Ziele werden angesteuert: Space X, das Raumfahrtunternehmen von Musk, möchte in den nächsten Jahren 42.000 weitere Satelliten in den Orbit schicken. Es geht zudem Richtung Mond und Mars, auch in der bemannten Raumfahrt. Densing findet das gut. Es klingt ein wenig wie das Sprichwort „Konkurrenz belebt das Geschäft“, wenn er über den Einfluss der privaten Raumfahrtbetreiber spricht.

Selbstverständlich arbeitet die ESA mit solchen Anbietern auch selbst zusammen. Zum Beispiel mit einem Schweizer Start-up, das im Auftrag der ESA so etwas wie eine Müllabfuhr-Sonde für Raumfahrtschrott entwickelt. Denn wo viele Satelliten sind, ist auch viel Schrott. Viel ist zu tun, unter anderem in der internationalen Gesetzgebung. Es gibt also langweiligere Aufgaben als die von Densing und seinen Kollegen – und offenbar ist die ESA als Arbeitgeber so attraktiv, dass es die Mitarbeiter trotz der privaten Angebote nicht wegzieht. „Wer hier ist, bleibt gerne lang“, sagt Densing in einer Veranstaltung der F.A.Z.-Reihe „Club der klugen Köpfe“. Wie zum Beweis zeigt ein Blick in den Lebenslauf von Holger Krag, dem Leiter des ESA-Programms für Weltraumsicherheit, genau das. Krag ist der Fachmann für Weltraumschrott schlechthin, er hat 2006 in Darmstadt angefangen und ist seit 2019 der Leiter des am schnellsten wachsenden Programms der ESA. Viel zu tun also.