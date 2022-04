Wohnungsmarkt Frankfurt : Es werden zu viele Wohntürme gebaut

Wohnraum bleibt in Frankfurt knapp, aber das gilt nicht für alle Preissegmente: Die Hypovereinsbank berichtet von einem Überangebot an kleinen und exklusiven Wohnungen in den zentralen Stadtteilen. Das geht aus einem Wohnungsmarktbericht hervor, den das Finanzinstitut am Mittwoch vorgestellt hat. Regionalbereichsleiter Andreas Kinnel führt diese Entwicklung auf die zahlreichen Wohnhochhäuser zurück, die in den vergangenen Jahren in der Nähe der Innenstadt entstanden und zum Teil auch noch in Planung sind. Kinnel berichtet von sinkenden Vorverkaufsraten bei gleichzeitig langsamerer Vermarktung dieser Wohntürme.

Rainer Schulze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Trotz des steigenden Zinsniveaus für Baukredite bleibe Wohnraum in Frankfurt aber gefragt. „Frankfurt erlebt den bislang längsten Immobilienaufschwung seiner Geschichte“, meint Kinnel. Die Miet- und Preisentwicklung in allen Segmenten übertreffe bisher alle Prognosen. Besonders bei frei stehenden Eigenheimen am Stadtrand sowie bei Doppel- und Reihenhäusern treffe eine hohe Nachfrage auf ein viel zu geringes Angebot. Die Preise für Neubauten seien im vergangenen Jahr um zehn Prozent gestiegen. Etwas verlangsamt hat sich unterdessen der Anstieg der Baulandpreise. Waren auch hier die Steigerungsraten zuvor jahrelang zweistellig, betrug der Zuwachs im vergangenen Jahr nur noch fünf Prozent. „Investoren werden vorsichtiger“, lautet Kinnels Einschätzung.

Die Nachfrage nach Wohneigentum sei vor allem getrieben durch die „Erben-Generation“, meint Philip-Sebastian Matthes, der bei der Hypovereinsbank für Vermögensberatung zuständig ist. Aber auch viele Durchschnittsverdiener seien nach wie vor an einer Finanzierung interessiert. Die hohen Quadratmeterpreise in Frankfurt können sich allerdings vor allem Alleinstehende und Paare leisten, denen eine kleinere Wohnung ausreicht. Kinnel berichtet, dass gerade junge Familien, die mehr Wohnfläche benötigen, zunehmend außerhalb der Stadtgrenze nach Eigenheimen suchen. Besonders das östliche Frankfurter Einzugsgebiet in Richtung Maintal und Hanau gewinne an Bedeutung. Der Preisunterschied betrage dort im Vergleich zur Mainmetropole rund 30 Prozent.

Mangel an günstigen Mietwohnungen

Der Markt für Mikroappartements und Boardinghäuser ist aus Sicht der Hypovereinsbank in Frankfurt gesättigt: Mittelfristig seien in diesem Segment – im Gegensatz zu bezahlbaren Studentenwohnungen – Überkapazitäten nicht auszuschließen.

Das Bestandssegment auf dem Markt für Eigentumswohnungen hat die Hypovereinsbank bei ihrer Analyse ausgeblendet. Allerdings widmet sie sich dem Mietwohnungsmarkt: Es fehle an Wohnungen im mittleren und günstigen Preissegment sowie an familiengerechten Wohnungen und kleinen Wohnungen für Studenten und Auszubildende. „Hier wurde bisher zu wenig gebaut“, heißt es. Die Durchschnittsmiete für eine Neubauwohnung liege inzwischen bei rund 18 Euro pro Quadratmeter. Das seien zwei Euro mehr als 2019.

Mehr zum Thema 1/

Trotz der einsetzenden Zinswende gehen die Fachleute der Hypovereinsbank davon aus, dass die Preise auf dem Wohnungsmarkt weiter steigen werden. „Frankfurt ist ein Wachstumsmarkt“, sagt Kinnel. Besonders preiswerter Wohnraum sei eine Mangelware. Bleibe die Bautätigkeit hoch, könne sich der Markt aber in einigen Jahren entspannen. Ein Angebotsüberhang zeichne sich im gehobenen Preissegment der Eigentumswohnungen ab. Die Hypovereinsbank erwartet in diesem Segment „Überhitzungstendenzen und Preiskorrekturen“. Mit Ausnahme dieses gehobenen Segments sei ein Ende des Preisanstiegs aber noch nicht in Sicht, allerdings nehme die Geschwindigkeit ab.