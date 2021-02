Erziehung ohne Unterhalt : Zu zweit, aber allein

Als Manuelas Kind geboren war, wurde ihre Welt aus den Angeln gehoben. Aber nicht, weil der Kleine so anstrengend war. Kurz nach der Geburt zerbrach die Beziehung zum Vater. Was eine Familie werden sollte, war plötzlich kaputt, und Manuela, die wie alle betroffenen Frauen, die in diesem Text auftauchen, eigentlich anders heißt, ganz allein. Sie hat keine Familie im Hintergrund. „Ich war ziemlich überfordert.“ Sie ging selbst zum Jugendamt, suchte nach Unterstützung. Als ihr Sohn etwa ein Jahr alt war, hatte sich ihr Leben stabilisiert: Das Jobcenter hatte die Miete der Wohnung übernommen, die sie sich sonst nicht mehr hätte leisten können, sie hatte ein „gutes Netz“ aufgebaut.

Alleinerziehende sind in Frankfurt nicht schwer aufzuspüren. Laut dem Statistischen Jahrbuch der Stadt für 2019 gibt es in der Stadt mehr als 16.000 Alleinerziehenden-Haushalte. Das sind insgesamt etwa vier Prozent der Haushalte, aber fast 22 Prozent der Haushalte, in denen Kinder leben. Jeder fünfte Haushalt mit Kindern in Frankfurt ist also alleinerziehend. Die meisten, mehr als 80 Prozent, sind Frauen. Manuela ist eine von Tausenden.