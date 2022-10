Erstsemester-Einführung : Wenn Informatiker Angst vor dem Programmieren haben

Mit einem umfangreichen Einführungsprogramm will die Frankfurt University of Applied Sciences ihren Erstsemestern den Einstieg ins Studium erleichtern. Schon der erste Tag lässt ahnen, dass manche eine falsche Vorstellung von ihrem Fach haben.

Dass die Abkürzung PO ebenso wenig für „pinke Ohren“ steht wie CP für „Cool People“, das haben sie alle erraten. Clemens Friesl hätte sich etwas schwerere Optionen ausdenken sollen für sein Multiple-Choice-Quiz, das den Informatik-Anfängern hochschultypische Abkürzungen nahebringt. Aber egal: Jetzt weiß definitiv jeder, mit welchen Buchstabenduos Prüfungsordnungen und Credit Points in der internen Kommunikation belegt werden – Lernziel erreicht. Beruhigend auch, dass Tutor Friesl beim Tagesordnungspunkt „Hochschulsprache“ darauf verzichtet, den Neuen zu erklären, wie man gendert. Darin werden sie sich an der Frankfurt University of Applied Sciences noch früh genug üben können.

Die Stimmung ist locker am ersten Tag der Erstsemester-Einführung für die gut 330 Anfänger der Bachelorstudiengänge Informatik und Mobile Anwendungen. Eine Pflicht zur Teilnahme gibt es nicht, doch erfahrungsgemäß kommen etwa 70 Prozent zu den Veranstaltungen vor dem eigentlichen Vorlesungsbeginn. Die frühere Frankfurter Fachhochschule hat für ihre neuen Studenten ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Den Bachelor-Aspiranten erzählen studentische Tutoren wie Clemens Friesl an drei Tagen alles, was sie über Hochschulalltag und Studienorganisation wissen müssen. Außerdem gibt es siebentägige Vorkurse in Mathematik und Physik, in denen die Anfänger der technischen Fächer Wissenslücken schließen können.

Besonders heterogene Studentenschaft

Dass gerade eine Hochschule für angewandte Wissenschaften viel Wert auf einen gut betreuten Einstieg legt, ist plausibel. Die Studentenschaft der Frankfurt University sei sehr heterogen, sagt Natascha Hempel, Leiterin des Studienbegleitprogramms STEPS. Abiturienten von Gymnasien ge­hörten ebenso dazu wie Absolventen von Fachoberschulen und beruflich Qualifizierte mit Realschulabschluss und Ausbildung. Hinzu kommt, dass die anwendungsorientierten Hochschulen oft attraktiv für Studienbewerber aus Nichtakademikerhaushalten sind. Viele von ihnen haben einen Migrationshintergrund, nicht immer wird zu Hause deutsch gesprochen.

Auch in der Gruppe von Clemens Friesl ist der Anteil der Studenten aus Einwandererfamilien hoch. Ebenfalls als richtig erweist sich die Vermutung, dass das Fach Informatik immer noch eine Männerdomäne ist: Unter den 21 Anfängern, um die Friesl sich kümmert, sind gerade einmal vier Frauen. Ein anderes Vorurteil über Computertüftler widerlegen die Erstsemester hingegen schnell: Sie sind durchaus in der Lage, mit anderen Menschen sozial zu interagieren.

„Mysteriöser Massud“ trifft „dauerbesoffenen Dave“

Der Tutor gibt ihnen gleich Gelegenheit, sich in dieser für ein Studium nicht ganz unwichtigen Fähigkeit zu üben. Für ein Kennenlernspiel bittet Friesl die Kommilitonen, sich im Kreis aufzustellen. Jeder soll seinen Vornamen nennen, ihn mit einem markanten Adjektiv versehen und dazu eine Handbewegung machen. Der Nächste im Kreis muss Name, Adjektiv und Bewegung seines Nachbarn und aller anderen Vorgänger wiederholen, bevor er sich auf die gleiche Art vorstellt. So wird die Kette immer länger – wer zum Schluss dran ist, hat es am schwersten. Auf den „coolen Clemens“ folgt die „irritierende Irem“, der „mysteriöse Massud“ übergibt an den „dauerbesoffenen Dave“. So merken sich die Anfänger die Namen ihrer Mitstudenten, und noch etwas wird ihnen vermittelt: „Es ist normal, dass man nervös ist; es ist normal, dass man Fehler macht“, sagt Studienberaterin Anja Ruhland zu der Gruppe. „Im Studium macht man Fehler. Das ist nicht so schlimm.“