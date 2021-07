Erster Volt-Dezernent Everwien : „Unser unvoreingenommener Blick war ein großer Vorteil“

Aktualisiert am

Lennard Everwien wird im September erster Dezernent des Politik-Neulings Volt. Er soll im nächsten Frankfurter Magistrat für Digitalisierung zuständig sein. Was hat der künftige Dezernent vor – und wie bereitet er sich auf das Amt vor?

Herr Everwien, die FDP hat es spannend gemacht. Wie sicher waren Sie, dass die Koalition zustande kommt?

Martin Benninghoff Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung.





Inga Janović Wirtschaftsredakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.

Wir waren zu jedem Zeitpunkt zuversichtlich, dass das noch gelingt. Ich bin sehr froh, dass wir am Ende zusammengefunden haben.

Volt ist neu im Römer. Ihre Koalitionspartner – Grüne, SPD und FDP – sind in der Stadtpolitik erfahrener als Sie. Gab es nicht viele Situationen, in denen Sie in den Koalitionsverhandlungen schlicht überfragt waren?

Das nicht, aber unser unvoreingenommener Blick war ein großer Vorteil. Es geht nicht um Streite oder Diskussionen aus der Vergangenheit. Wir kommen unbelastet hinein und begeben uns nicht in diese Grabenkämpfe. Das hat den Verhandlungen sehr geholfen, und wir konnten immer eine frische Perspektive auf die Themen werfen.